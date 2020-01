Torta al cappuccino senza carboidrati | Il dolce per la tua dieta. Solo 140 kcal per porzione. Non rinunciare alla bontà del dolce, prova la ricetta veloce e gustosa

La Torta al cappuccino senza carboidrati è il dolce giusto se sei a dieta o vuoi mantenerti in forma senza, però, rinunciare al gusto del dolce. Una ricetta facile, veloce e perfetta per tutti a basso indice glicemico, solo 140 kcal per porzione. Questa Torta è perfetta, con ingredienti semplici, leggeri e genuini. Un carico di energie per partire alla grande! Provala a colazione, sarà perfetta al posto del caffè. Scopriamo come realizzarla in poco tempo: solo 20 minuti per la preparazione e 60 minuti di cottura, per assaporare la bontà della Torta al cappuccino senza carboidrati

Torta al cappuccino light | La ricetta senza carboidrati

La torta al cappuccino light è simile alla cheesecake ma, a differenza di quest’ultima, la torta al cappuccino è priva di carboidrati. Risulta così più leggera e perfetta per chi è in regime alimentare dietetico. Nella ricetta troviamo solo ingredienti genuini, come vedremo a breve, ricotta, uova e latte. Al posto dello zucchero semplice, troviamo il dolcificante di stevia o, se volete, potete usare lo zucchero grezzo di canna integrale, io preferisco il muscovado, dalla consistenza morbida e umido, ideale per dolci e per la linea. Ma vediamo tutti gli ingredienti

Ingredienti per 8 porzioni

500 gr. di ricotta light

gr. di ricotta light 60 gr. di dolcificante stevia (o zucchero muscovado)

gr. di dolcificante stevia (o zucchero muscovado) 50 ml di latte

ml di latte 50 ml di caffè

ml di caffè 60 gr. di Maizena (4 cucchiai)

gr. di Maizena (4 cucchiai) 3 uova

uova aroma di vaniglia q.b.

cacao in polvere q.b.

Procedimento | Torta al cappuccino senza carboidrati

Per la preparazione della torta al cappuccino , come prima cosa dovete estrarre il latte dal frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per circa un’ora.

, come prima cosa dovete estrarre il latte dal frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per circa un’ora. Quindi preparate il caffè e lasciatelo raffreddare.

Montate le uova intere con il dolcificante, lavorando con lo sbattitore elettrico fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Aggiungere il latte e la ricotta delicatamente.

Se il caffè si è raffreddato, è il momento di aggiungerlo all’impasto, insieme all’aroma di vaniglia.

Continuate ad amalgamare con la frusta a mano o con lo sbattitore elettrico, l’ultima cosa da inserire nel composto sono i 4 cucchiai di amido di mais che servono a farlo addensare.

Intanto accendete il forno e portatelo ad una temperatura di 170°C.

Ora il preparato per la torta al cappuccino light è pronto, se è diventato liscio ed omogeneo, non resta che cuocerlo in forno.

è pronto, se è diventato liscio ed omogeneo, non resta che cuocerlo in forno. Foderate una tortiera di 20 cm di diametro con carta forno, oppure usate uno stampo in silicone.

Versate il composto nella tortiera e livellatelo con l’aiuto di una spatola o un cucchiaio in legno piatto.

Infornate e lasciate cuocere per 60 minuti.

Al termine del tempo indicato, estraete la tortiera e fate raffreddare il dolce; non vi preoccupate se vedete che si muove, quando sarà freddo si consoliderà.

Fate trascorrere un paio di ore e poi potrete capovolgere la torta su un piatto da portata e spolverizzarlo con il cacao amaro.

Potete conservare la vostra Torta al cappuccino senza carboidrati in frigo per un tempo massimo di 3 giorni. Ma sono sicura che non passerà neanche un giorno, perché l’avrete terminata prima! Per ora è tutto non mi resta che augurarvi buon appetito!

