Vieni da me | Daniele Bossari spiazza la Balivo: “Devi fare il...

Vieni da me | Daniele Bossari si è raccontato come non mai da Caterina Balivo, svelando un retroscena sulla sua passata depressione

Daniele Bossari, dopo un breve periodo lontano dal piccolo schermo, è ritornato in tv. Per l’occasione, il conduttore ha scelto di raccontarsi negli studi di Vieni da Me da Caterina Balivo.

Tra una confessione e l’altra, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha ricordato quel difficile periodo della sua vita dove ha sofferto di depressione.

“Devi fare il primo passo tu se vuoi uscirne” ha esordito Daniele Bossari a Vieni da me, stupendo Caterina Balivo che non si aspettava di certo una confessione così personale in diretta.

“Soltanto così puoi accettare l’aiuto della tua famiglia, dei tuoi amici e degli specialisti” ha proseguito. “Ma se non parte da te, difficilmente potrai uscirne”.

Daniele Bossari si confida con Caterina Balivo a Vieni da me: il retroscena sulla depressione

Daniele Bossari, dopo di tutto, non ha mai fatto mistero di aver sofferto di depressione di esserne uscito grazie all’aiuto di sua moglie Filippa.

“La mia carriera era all’apice, era perfetta” ha raccontato l’ospite di Vieni da me. “Ma la mia insicurezza ha rovinato tutto” ha proseguito Daniele. “A certi livelli ci arrivi per gradi, è una strada dolorosa da cui è difficile uscirne. Ne parlo sempre con molta cautela di quest’argomento” ha concluso.

Non molto tempo fa, infatti, aveva rivelato da Silvia Toffanin a Verissimo di aver anche pensato al suicidio. Un periodo difficile quello del conduttore, da cui fortunatamente è riuscito ad uscirne.

Daniele Bossari da Caterina Balivo si è raccontato come non mai, svelandosi al pubblico di Rai 1. Tant’è che è riuscito a mostrare il lato più sensibile di lui grazie ad un video messaggio realizzato apposta da Filippa Lagerback.

La showgirl ha avvisato la conduttrice di Vieni da me di fare attenzione, ironicamente, con le domande; in quanto è il suo uomo è particolarmente permaloso.

Filippa, ovviamente, ha anche ricordato il profondo amore che prova per lui. Daniele Bossari e Filippa Lagerback si amano da tantissimi anni e dalla loro unione è nata anche Stella, la loro prima e unica figlia.