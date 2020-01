Grande Fratello Vip 2020, nuovo abbandono dopo Barbara Alberti? Concorrente in crisi: “non ce la faccio più, mi manca l’aria”.

Dopo Barbara Alberti, un’altra concorrente abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 2020? Nelle scorse ore, Carlotta Maggiorana è caduta in crisi lasciandosi andare a lacrime amare che Fernanda Lessa ha cercato di asciugare. La Miss Italia è sempre più in crisi e ha più volte dichiarato di non fercela più e di sentire profondamente la mancanza della sua famiglia. Sarà la prossima ad abbandonare la casa?

Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana abbandona la casa? La Miss Italia sempre più in crisi

Dopo la decisione di Barbara Alberti di abbandonare la casa, il Grande Fratello Vip 2020 rischia di perdere un’altra concorrente? Carlotta Maggiorana è sempre più in crisi e, dopo lo sfogo dei primi giorni, si è lasciata andare nuovamente alle lacrime. A consolarla, stavolta, è stata Fernanda Lessa che, come ha dimostrato con lo scontro con Antonella Elia, sta tirando fuori un carattere forte e determinato.

“Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia”, dice piangendo Carlotta Maggiorana. Fernanda Lessa cerca di consolarla, ma le parole dell’ex modella non sembrano avere molto effetto. “Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”, ribadisce Miss Italia singhiozzando.

Carlotta continua a sentire profondamente la mancanza della sua famiglia, in particolare del marito con cui sogna di avere presto dei figli come ha confessato pochi giorni fa ai suoi coinquilini. A rassicurarla potrebbe essere proprio il marito che potrebbe farle una sorpresa entrando in casa esattamente come ha fatto Pietro, il fidanzato di Antonella Elia. Alfonso Signorini, dunque, deciderà di fare un regalo alla Maggiorana?