Grande Fratello Vip | Barbara Alberti ha comunicato ad Alfonso Signorini di voler rientrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente

Questa sera Alfonso Signorini ha dovuto chiedere alla scrittrice Barbara Alberti se volesse continuare ad essere o meno una concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Barbara, infatti, negli ultimi giorni aveva più volte espresso la volontà di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia. In quanto non riuscirebbe più a distinguere la realtà dalla finzione, ma non solo.

La scrittrice ha rivelato di essere stata anche poco bene, ma nonostante tutto ha cambiato idea e vuole ritornare ad essere una concorrente.

Barbara Alberti è rientrata al Grande Fratello Vip, in quanto sentiva troppo la mancanza dei suoi compagni di viaggio e dei meccanismi del gioco.

Barbara Alberti è rientrata ufficialmente nella casa. La scrittrice del GF Vip ha rivelato di avvertire troppo la mancanza degli altri concorrenti e che quando si trovava in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti necessari non faceva altro che pensare a loro.

Per questo motivo non poteva non scegliere di rientrare nella casa di Alfonso Signorini, che ha annunciato che questa sera non ci sarà nessun eliminato a causa dell’annullamento del televoto per la presenza ballerina dell’Alberti.

Questa puntata è iniziata con il botto. In quanto poco prima del rientro di Barbara Alberti al GF Vip, c’è stato il tanto atteso confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Le due, come facilmente immaginabile, se ne sono dette di tutti i colori e hanno come al solito diviso il pubblico del piccolo schermo.

Intanto Barbara Alberti del Grande Fratello Vip si è salvata dalla prima fase delle nominations di questa sera. Una puntata, come al solito, ricca di colpi di scena. Pronta a stupire ancora una volta il pubblico del piccolo schermo.