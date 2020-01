Gf Vip | Valeria Marini vs Zequila | “Il flirt? Non farmi...

Scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Valeria Marini e Antonio Zequila. Er Mutanda sbotta: “il flirt? Non farmi passare da bugiardo”.

Tutta la verità sul flirt tra Valeria Marini e Antonio Zequila. Er Mutanda, negli scorsi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha svelato di aver conosciuto bene la Marini facendo intendere di aver avuto un flirt con lei. Valeria, però, nega: qual è la verità?

Valeria Marini contro Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 2020: tutta la verità sul flirt

Dopo il duro confronto con Antonella Elia, Valeria Marini affronta ancora Antonio Zequila. “Eccomi, sono il cesso”, esordisce così la showgirl affrontando Zequila. “Non sono stata aggressiva e offensiva nel confronto con Rita Rusic. Siete stati offensivi senza motivo, avete dato un bruttissimo esempio”, aggiunge la Marini.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La replica di Zequila non si è fatta attendere. “Anche tu hai dato un brutto esempio, anni fa all’Isola dei famosi hai detto che non mi conoscevi. Invece mi conosci e abbiamo avuto un flirt. Giuro sulla vita di mio padre che è morto da poco che nel 1991 ho conosciuto Valeria Marini. Aveva un motorino blu, abitava sulla Tiburtina. Devo dirti di quanti metri era la casa? Non devi farmi passare per bugiardo. Quel ‘signore lì’ lo hai conosciuto molto bene, sei stata a casa mia a Salerno. All’aeroporto di Roma ti ho dato il numero di Ivana Trump, te l’ho dato io”.

Leggi anche—>GF Vip | Doccia fredda per Clizia | Ecco cosa pensa di lei Ciavarro

Dopo un blocco pubblicitario, Signorini fa una domanda diretta alla Marini: “Ci sei stata con Zequila o no?”. Valeria risponde così: “Antonio mi ha corteggiato“. “Va bene, diciamo così” chiude Zequila.