Uomini e Donne | Giulio Raselli si sbilancia su Giovanna: “Non ha rispettato…”

Uomini e Donne | Giulio Raselli, dopo aver scelto Giulia D’Urso al Trono Classico, è tornato a parlare della non scelta Giovanna Abate

Giulio Raselli, dopo la sua scelta avvenuta in diretta su canale 5, ha rivelato al magazine di Uomini e Donne cosa non ha apprezzato della sua ex corteggiatrice Giovanna Abate, che non ha reagito nel migliore dei modi di fronte al no del tronista.

I due, infatti, hanno litigato anche in quel momento così particolare.

“Non ha rispettato i miei sentimenti per Giulia D’Urso”, ha esclamato Giulio Raselli di Uomini e Donne”. “Ha reagito male, così come anche io, ma mi sono sentito il dovere di farli rispettare” ha concluso il tronista.

Il pubblico però continua a non apprezzare il comportamento avuto da Giulio in puntata e lo accusa di essere stato poco comprensivo nei confronti di Giovanna Abate.

Giulio Raselli fa un chiarimento su Giovanna dopo Uomini e Donne: “Mi spiace”

Giulio Raselli ci ha tenuto a precisare che è sinceramente dispiaciuto per Giovanna Abate di Uomini e Donne, ma lui doveva fare ciò che gli suggeriva il suo cuore. Tant’è che lui e Giulia D’Urso andranno presto a convivere.

“Sono davvero dispiaciuto che abbia reagito male” ha esordito Giulio Raselli del Trono Classico. “Ma dall’altra parte c’era una persona che aveva scombussolato ogni cosa dentro di me” ha proseguito il fidanzato di Giulia D’Urso. “Non potevo di certo ignorarlo”.

Dopo di tutto, come si è soliti dire, al cuor non si comanda e Giulio, che si è anche sbilanciato su quando ha capito di essere innamorato di Giulia, ha scelto di iniziare una relazione con la sua omonima, augurando il meglio a Giovanna Abate del Trono Classico.

Anche se il pubblico da casa spera di poterla vedere al più presto sul trono di Maria De Filippi. La padrona di casa accontenterà il volere dei telespettatori di Uomini e Donne?