Uomini e Donne | Ex protagonista del Trono Classico nel cast di Amici

Al pubblico di Uomini e Donne nulla sfugge. Lo sanno bene tutti gli ex protagonisti che hanno provato ad ingannarlo, ma loro si sono sempre accorti di tutto.

Per questo motivo, hanno subito riconosciuto nel cast di Amici di Maria De Filippi un volto proveniente direttamente dal Trono Classico di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando?

Una delle ragazze della classe canto, qualche anno fa, ha provato a corteggiare Luca Onestini, ma la conoscenza tra i due non è andata come sperato visto che il modello scelse Soleil Sorge.

Stiamo parlando di Giulia Molino, cantante di Amici.

Uomini e Donne | Chi è Giulia Molino di Amici di Maria De Filippi

La cantante Giulia Molino di Amici di Maria De Filippi, prima di approdare al talent show di canale 5, era una delle corteggiatrici del Trono Classico di Uomini e Donne.

La giovane, a differenza della coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso che vive serenamente la propria storia, è uscita dagli studi Elios di Roma a bocca asciutta, visto che Luca Onestini scelse di iniziare una relazione con Soleil Sorge.

Anche se le cose nemmeno con lei sono finite bene, visto che Soleil si era fidanzata con Jeremias Rodriguez, i due si sono da poco detti addio in maniera definitiva.

Giulia Molino di Amici ha fatto Uomini e Donne, ma prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia ha provato a prendere parte a programmi come Io canto e Ti Lascio una canzone.

Giulia Molino è nata nel 1999 e nelle sue vene scorre sangue campano. La ragazza, infatti, è di Scafati, un paese in provincia di Salerno. La musica non è la sola passione di Giulia, nonostante esprimersi in questo campo le riesca egregiamente.

La giovane ama l’arte in tutte le sue forme ed espressioni e chissà che questa sua caratteristica la rende la vincitrice di quest’edizione.