Trono Classico: Giulio Raselli rivela quando ha capito di amare Giulia

Trono Classico | Giulio Raselli, durante una diretta sul suo profilo Instagram, ha rivelato quando ha capito di essere innamorato di Giulia D’Urso a Uomini e Donne

Giulio Raselli è al settimo cielo! L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne si sta vivendo a pieno la sua storia d’amore con Giulia D’Urso.

La coppia, per festeggiare il loro amore, ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan su Instagram, facendo una diretta insieme a loro.

Durante il collegamento con i fan, Giulio Raselli del Trono Classico ha confidato al pubblico di Uomini e Donne di quando ha effettivamente capito di essere innamorato della sua Giulia D’Urso.

“Prima delle esterne che sono trasmesse durante la diretta di Lunedì” ha esordito il tronista. “Non abbiamo avuto modo di poterci vedere” ha proseguito Raselli. “E mi sono accorto che mi mancava in maniera assurda. Non facevo altro che pensare a lei ed è stato lì che ho capito di essermi innamorato di lei”.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Ex protagonista del Trono Classico nel cast di Amici

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Classico: Giulio Raselli fa il grande passo con Giulia D’Urso

Giulio Raselli, durante la diretta con i fan del Trono Classico, ha rivelato anche che a breve lui e Giulia D’Urso andranno a vivere insieme.

La coppia, dopo qualche giorno in standby, ha deciso di fare il grande passo. In questo momento, infatti, si trovano nel paese dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma hanno intenzione di tornare a Milano per recuperare tutte le cose di Giulia per poi trasferirsi in maniera definitiva a Valenza, città di Giulio Raselli di Uomini e Donne.

Nelle scorse ore, tra l’altro, il Raselli ha rotto il silenzio sulle segnalazioni sul suo conto, dichiarando di voler prendere conseguenze legali verso un ragazzo che sosteneva di avere prove contro di lui.

Le prove in questione dimostrerebbero che Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne si conoscevano prima di iniziare il loro percorso al Trono Classico. Il ragazzo in questione aveva anche pubblicato una conversazione fake, mai avvenuta, con Giulio.