Manca poco alle nozze e non sai che acconciatura scegliere? Ecco alcune idee di semiraccolti che si adattano sia a nozze casual che romantiche.

Vi dovete sposare quest’anno ma non sapete che acconciatura scegliere? Che ne dite di un semiraccolto?

Noi di CheDonna.it vi possiamo dare qualche consiglio per sfoggiare un look impeccabile con i semiraccolti che sono molto di moda quest’anno. E’ un’acconciatura perfetta per i tagli medi e lunghi, molto proposti dagli hair stylist per il giorno più importante della vostra vita. Ecco le acconciature che si adattano alle nozze da quelle più casual a quelle più chic.

Acconciatura sposa: semiraccolto

Le acconciature proposte dagli hair-stylist per l’anno 2020 sono i semiraccolti, perfetti per i capelli medio-lunghi. Il semiraccolto è sinonimo:

eleganza

romanticismo

semplicità

Gli hair-stylist consigliano di scegliere l’acconciatura in base al vestito e al viso, ad esempio un semiraccolto laterale, va a valorizzare una scollatura a cuore, nel caso di un abito scollato, l’acconciatura più indicata è quella in cui i capelli rimangono morbide sulle spalle.

Ecco alcuni consigli di acconciature semiraccolte.

1- Mezza coda morbida: è l’acconciatura più classica, elegante e romantica adatta a tutte le spose, magari con qualche ciuffo laterale. Perfetta se indossate il velo.

2- Treccie laterali: un’acconciatura molto particolare, perfetta per una cerimonia in stile rustico, potete applicare anche un intreccio di fiori. Soluzione romantica che ricorda le spose di altri tempi.

3- Semi raccolti alti: è un’acconciatura perfetta se avete un abito con lo scollo all’americana o con un collo alto. I capelli vengono raccolti in alto, lasciando libere le lunghezze dietro la testa.

4- Semiraccolto intrecciato: è una pettinatura che lascia i capelli sciolti, che si possono impreziosire con dei fermagli abbinati all’abito. In alternativa ai fermagli anche una composizione di fiori freschi , è un’acconciatura che si adatta ad abiti scollati dietro.

5- Treccia morbida: è un’acconciatura sempre di moda, consigliata per le spose con i capelli molto lunghi. E’ un’ acconciatura molto romantica ed originale, i capelli scendono voluminosi, con i ciuffi ribelli, la pettinatura termina con la treccia sciolta.

6- Fermaglio laterale: è una pettinatura molto semplice, i capelli si raccolgono al alto fermati da un fermaglio, che deve essere abbinato all’abito. E’ un’acconciatura perfetta per i capelli di media lunghezza.

7- Chignon morbido: è elegante, romantico, consigliato per le spose che hanno un abito non troppo scollato, con i ciuffi al lato liberi di scendere in lunghezza.

8- Semi-raccolto con cerchietto: è una pettinatura perfetta un abito principesco, di tendenza per quest’anno, i capelli semi-raccolti al centro, vengono impreziositi con il cerchietto, semplice se l’abito è molto particolare, con pietre e perline per un abito più sobrio.

Accessori per i capelli: fiori e fiocchi

Dopo aver scelto il tipo di acconciatura non vi resta che scegliere come valorizzarla, ma molto dipende dal tipo di abito.

Se restate sul classico come fiori freschi e fiocchi non sbagliate, si fissano con mollette e pettinini. Le ultime tendenze per le spose del 2020, sono i fiori finti, che sembrano veri, oppure i fiori in ceramica, che sono molto sofisticati, consigliati per una sposa più country. fermagli botanici per le spose più country-chic. Il fiocco resta la scelta più bon ton, perfetto per la mezza coda, che dona volume sulla testa oppure con le ciocche avvolte con torchon.