Luigi Favoloso presto ospite della d’Urso?

Luigi Favoloso, secondo Dagospia, potrebbe essere presto ospite di Barbara d’Urso.

Nell’ultimo mese si è molto parlato di Luigi Favoloso e della sua improvvisa scomparsa. L’ex di Nina Moric, infatti, si sarebbe allontanato da casa durante le vacanze di Natale per lasciar perdere ogni traccia di se. Un atteggiamento che ha messo in crisi la sua famiglia, portando ad una denuncia di scomparsa e a tutta una serie di illazioni che dal quel momento sono state fatte sul perché della sua scelta.

Ora, a distanza di quasi un mese, Favoloso sembra aver deciso di dire la sua, riapparendo sui social dove con una breve storia ha fatto vedere dove si trovava al momento, lanciando persino una sfida ai giornalisti, salvo poi eclissarsi di nuovo.

Secondo Dagospia, però, Favoloso potrebbe tornare a mostrarsi presto, addirittura in tv.

Luigi Favoloso possibile ospite della d’Urso?

La storia della scomparsa di Luigi Favoloso ha da subito fatto scalpore, coinvolgendo particolarmente i media che hanno cercato continuamente di darne notizia, comunicandone i presunti spostamenti. Anche Barbara d’Urso si è occupata da vicino della questione, interrogando le persone a lui più vicine ed in particolare la madre che da subito si era estremamente allarmata per il comportamento anomalo del figlio e per la sua salute.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ebbene, la buona notizia è che Favoloso sembra star bene. Proprio ieri, infatti, ha deciso di tornare sui social per comunicare dove si trovava al momento. Luigi si è mostrato mentre era nella capitale dell’Armenia, aggiungendo però di essere sul punto di trasferirsi nuovamente.

A ciò ha voluto aggiungere una sorta di provocazione a coloro che in questo periodo si sono occupati di parlare di lui e dei motivi della sua scomparsa.

Così, in una storia pubblicata su Instagram, Favoloso ha dichiarato che sul suo conto stanno girando tante cose inesatte e che è disposto a pagare 1000 euro al primo che si dimostri in grado di dire una cosa giusta sul suo conto. Una provocazione vera e propria dopo la quale è tornato nel silenzio, probabilmente in attesa di ricomparire da un altro posto del mondo o, addirittura in tv.

Secondo Dagospia, infatti, Favoloso potrebbe essere presto ospite di Live – Non è la d’Urso. La prova sarebbe nel fatto che in redazione pare si stiano cercando persone da inserire nelle famose sfere che all’interno del programma servono a simboleggiare chi è contro o a favore di un dato personaggio.

Una notizia ancora non confermata ma di sicuro interesse.

Proviamo a ricapitolare quanto avvenuto fino ad oggi.

I primi di Gennaio si è venuti a conoscenza della scomparsa di Luigi Favoloso. A darne la notizia sono stati la mamma ed il paparazzo Alex Fiumara che per l’occasione aveva chiesto aiuto sul web.

Anche la Moric aveva detto la sua a riguardo, accusando Favoloso di egoismo.

Da quanto riferito dalla madre di Favoloso, Luigi si sarebbe allontanato da casa senza effetti personali e senza dare alcuna spiegazione. Un gesto che avrebbe preoccupato la donna al punto da fare regolare denuncia di scomparsa.

Una storia ingarbugliata e misteriosa che è subito diventata protagonista dei giornali e dei salotti della d’Urso dove sono intervenuti diversi conoscenti di Luigi, mamma compresa.

Leggi anche -> Luigi Favoloso. L’ultima news che lo riguarda fa arrabbiare la d’Urso

Negli ultimi giorni, però, qualcosa ha iniziato a cambiare. La madre, infatti, ha dichiarato di aver ritirato la denuncia in quanto il figlio l’avrebbe contattata via email.

Una notizia giunta all’improvviso e spiegata in un modo tale da non convincere tutti ma che ha trovato conferma in una chiamata che Favoloso ha fatto in diretta alla d’Urso per confermare di essere vivo e di star bene.

Ed ora che dopo la chiamata live, ha deciso di tornare a mostrarsi anche sul web, i misteri sul perché della sua “fuga” e su cosa stia facendo restano più vivi che mai.

Restate sintonizzati con noi per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla faccenda.