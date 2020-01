Cecilia Rodriguez fa un avvertimento ad Ignazio Moser: “Non avverrà mai!”

Cecilia Rodriguez, prima del suo debutto nel ruolo di conduttrice ad Ex On the Beach, ha lanciato un avvertimento al suo fidanzato Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è pronta più che mai a fare il suo debutto nel ruolo di conduttrice sul piccolo schermo degli italiani.

Come già annunciato negli scorsi mesi, la sorella di Belen Rodriguez è stata scelta insieme al suo compagno per condurre la nuova stagione di Ex On The Beach, lo show tutto dedicato ai tradimenti targato MTV.

Per l’occasione, per promuovere il lancio del programma, la bella modella argentina è stata intervistata da Chi dove ha lanciato un avvertimento ad Ignazio Moser.

“Io ed Ignazio” ha esordito Cecilia Rodriguez prima di Ex On The Beach. “A proposito del programma che condurremo, non saremo mai e poi mai ex fidanzati” ha proseguito la modella. “Ciò non avverrà mai!”

Ignazio, il messaggio di Cechu è stato più che chiaro.

Leggi anche:

Paola Di Benedetto come Cecilia Rodriguez al GF Vip? | Parla lei

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prima di Ex on the beach: “Avremo 3 figli”

Cecilia Rodriguez, che di recente ha infiammato il web per una foto con Belen, dopo aver specificato che la sua storia d’amore con Ignazio Moser non finirà mai, ha anche svelato come si vede proiettata nel futuro.

La sorella minore di Belen Rodriguez sogna il matrimonio, ma non di certo subito. Cecilia non ha nessuna intenzione di bruciare le tappe con Ignazio e, almeno per il momento, preferisce concentrarsi sulla sua carriera.

La conduttrice di Ex on the beach, che ha anche svelato un retroscena su Francesco Monte, oltre al matrimonio sogna di avere ben tre bambini. Un bel progetto di vita, anche se Moser non si è ancora sbilanciato al riguardo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, contrariamente a quanto sospettato dal pubblico televisivo, dopo la fine della loro esperienza al Grande Fratello Vip sono più innamorati che mai. Tanto da far ricredere tutti, ma proprio tutti, sulla natura del loro amore.