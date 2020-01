Makeup | 10 tendenze da provare assolutamente nel 2020

Il makeup sarà uno dei ‘must have’ della prossima stagione e vedrà protagonista il volto femminile la cui bellezza sarà esaltata da molte tendenze trucco.

Il makeup è senza alcun dubbio uno dei ‘vezzi’ femminili a cui nessuna donna rinuncia, fosse anche soltanto un velo di gloss sulle labbra e un tocco di blush sulle gote. Uno strumento di fascino che nel 2020 sarà caratterizzato da alcune tendenze, alcune molto audaci e altre riprese dal passato, quel passato anni ’90 che sta dettando i trend del momento anche nel campo della moda.

Scopriamo insieme quali saranno le 10 tendenze makeup del 2020 che dovremo assolutamente provare.

Le 10 tendenze makeup del 2020 da provare

Il 2020 avrà i suoi ‘beauty trend’ che detteranno le regole del glam e i comandamenti ai quali sottostare per essere sempre perfette, soprattutto per quel che riguarda il makeup. Ecco le 10 tendenze trucco da provare assolutamente in questo nuovo anno dalle più semplici alle più particolari adatte alle donne dalla forte personalità.

-1 Il gloss

Il gloss torna protagonista assoluto del trucco labbra. Dal trasparente ai colori pastello e nude, sarà lui il prodotto makeup da tenere sempre in borsetta. Vecchio lo stile, che arriva direttamente degli anni ’80 e ’90 ma nuovissime le formulazioni, molto idratanti e ricche di sostanze emollienti.

2- Lo smoky eye

Lo smoky eye resta una delle tendenze del makeup più amate, ma nel 2020 diventa ‘soft’ e di veste di tonalità calde e femminili. Un trucco decisamente più portabile anche durante il giorno.

3- Effetto bronze

La pelle del viso si colora di sole. Un’effetto abbronzato molto naturale vestirà la nostra pelle per tutto il 2020. Via libera a terre dalla texture setosa ma anche agli auto abbronzanti di nuova generazione.

4-Labbra metalliche

Il rossetto si veste di luce. L’effetto perlato tipico degli anni ’90 lascia il posto al metal con una texture più cremosa e un effetto decisamente più glamour.

-5 Classic Blue

Il colore Pantone del 2020 è il classic blue che diventa protagonista del trucco occhi con matite dal tratto morbido, eye liner grafici e ombretti.

-6 Cammello

Uno dei colori ‘nude’ del makeup 2020 è il cammello, nelle varie tonalità fredde e calde. Perfetto per le bionde ma che nelle tonalità più solari, esalta l’incarnato delle more.

7- Total look

Il trucco occhi, viso e labbra con un’unica tonalità sarà uno dei trend più amati. Perfette tutte le tonalità del pesca, del rosa e del mattone.

8- Sopracciglia

Le sopracciglia tornano protagoniste al naturale. Perfettamente pettinate, non saranno più depilate selvaggiamente ma pulite quel poco che serve a definirle. Assolutamente ‘out’ l’effetto tattoo.

9- Effetto grafico

L’eye liner e le matite esaltano lo sguardo in modo geometrico con tratti puliti e texture opache e minimal.

10- Effetto nudo

Il nude look sarà uno dei trend più attuali. Un incarnato reso perfetto da fondi liquidi e luminosi, gote accese per un colorito sano e labbra messe in risalto da un gloss volumizzante.

