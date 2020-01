Scopriamo insieme un modo nuovo ed originale per presentare i nostri dessert e fare un figurone! Possiamo cimentarci in ideazioni davvero belle servendo i nostri dolci in piccoli barattoli di scarto da prodotti acquistati. Qui troverete 4 dolci al barattolo da creare velocemente!

4 dolci al barattolo da creare tutti per voi, idee facili da realizzare con i vostri dolci preferiti! Adatti per qualsiasi festa o ricorrenza particolare questi dolci barattoli vi faranno fare una splendida figura e susciteranno i consigli di tutte le vostre amiche!

L’idea vincente dei dolci al barattolo

Siamo spesso alla ricerca di idee innovative per comporre i nostri dessert, presentarli in modo grazioso, disporli in maniera originale. Siamo solite comprare diversi barattoli in vetro contenenti tonno, verdure sott’olio, marmellate e, invece di buttarli, potremmo lavarli per bene e riutilizzarli adattandoci dentro le nostre dolci creazioni culinarie.

Per evitare di presentare sempre gli stessi dolci versione piatto, teglia, varie formine potete da oggi optare per questa speciale soluzione: dei semplici barattoli in vetro che renderanno chic e creativi i vostri dolcetti. Tra l’altro, i dolci al barattolo, sono facilmente trasportabili a qualsiasi evento e possono essere utilizzati come regalo fuori dal comune.

La regola è quella di creare, all’interno del barattolo, tanti strati. Tu gli strati saranno composti dagli ingredienti secchi, dopo ciò, vi basterà appuntare su un foglio tutte le aggiungete di ingredienti liquidi per ogni barattolo, che aggiungerete successivamente. Pronte? Iniziamo!

Biscotti al cioccolato al barattolo

I biscotti al cioccolato sono un must! Nella versione barattolo saranno oltre che gustosi belli da vedere.

Ingredienti secchi (per 6 barattoli)

400 g di farina integrale

120 g di cacao amaro

120 g di zucchero integrale di canna,

Cioccolato fondente a pezzettini

fondente a pezzettini 1 bustina di lievito

Ingredienti liquidi

300 g di burro fuso

2 uova

2 tuorli

Procedimento

Unite entrambi gli ingredienti fino ad ottenere un impasto bello compatto ed infornate a 180 gradi per 12 minuti. Il ripieno dei vostri barattoli è pronto! Sbriciolate i biscotti, aggiungete in ogni barattolo yogurt greco o sciroppi a filo a scelta. Noi consigliamo lo sciroppo d’agave, il miele, o lo sciroppo d’acero, ma potete sbizzarrirvi con topping di ogni tipo!

Cioccolata calda agli aromi al barattolo

La soluzione al freddo nei mesi invernali, il simbolo di pomeriggi tra amiche o momenti romantici condivisi con il proprio partner, la cioccolata calda mette sempre tutti in sintonia. Aggiungiamoci qualche delizioso aroma ed il gioco è fatto!

Ingredienti

100 g di cioccolato fondente al 80 %

120 g di cacao amaro in polvere

60 g di fecola di patate o amido di mais

20 g di cannella in polvere

20 g di zenzero in polvere

Procedimento

Mettere tutti gli ingredienti dentro una bella ciotola ampia e aggiungere mezzo litro di bevanda vegetale a scelta. Cuocere il tutto a fuoco basso fino a che non si addensi completamente.

Brownies al barattolo

Una preziosità tutta americana, a metà fra un biscotto e una torta, è davvero una delle delizie più gustose in circolazione.

Ingredienti secchi

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

200 g di cioccolato fa scelta fatto a pezzettini

120 g di farina 00

1 cucchiaino di bicarbonato

600 g di granella di nocciole

un pizzico di sale

120 g di zucchero

Ingredienti liquidi

180 gr di burro

2 uova grandi

Procedimento

Aggiungete gli ingredienti secchi al burro fuso e alle uova sbattute, amalgamate tutti gli ingredienti. Versare il composto in uno stampo rettangolare su carta forno, infornate a 180 gradi per 40 minuti

Banana bread al barattolo

La ricetta tipica americana per una colazione gustosa e nutriente! Il pane alle banane.

Ingredienti secchi

220 g di farina integrale

150 g di zucchero di canna integrale

Un cucchiaino di bicarbonato

1 pizzico di sale

150 gr di cioccolato a scelta a pezzettini

400 g di banane mature

Ingredienti liquidi

120 g di burro fuso

2 uova

Preparazion

Sbattete le uova e sciogliete in un padellino il burro, versare gli ingredienti liquidi in una ciotola con gli ingredienti secchi. Amalgamate tutto e versate in uno stampo plumcake. Infornate a 180 gradi per 50 minuti.