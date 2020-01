Bronchiolite nel neonato | I primi sintomi a cui prestare attenzione!

Bronchiolite nel neonato | I sintomi a cui i genitori devono prestare attenzione. Quando è necessario il ricovero in Ospedale e quale la cura da fare a casa

Con l’arrivo della stagione fredda i malanni sono all’ordine del giorno. Ci si ammala molto più facilmente e i casi peggiori colpiscono le fasce d’età maggiormente più delicate come bambini e anziani. In questo caso, oggi vogliamo parlarvi della Bronchiolite nel neonato. Capire bene i sintomi è indispensabile per una veloce diagnosi e, conseguentemente per una cura adeguata. Cos’è la bronchiolite? Quali sono i sintomi primari e come intervenire prontamente sono le prime mosse che mamma e papà devono capire. In più, vediamo quando il neonato necessita di ricovero ospedaliero e la cura da continuare a casa per una guarigione ottimale.

Bronchiolite nel neonato | Come riconoscere la malattia

La prima cosa importante è quella di sapere nello specifico cos’è la bronchiolite. Essa è una malattia che colpisce i bimbi più piccoli, soprattutto quelli di pochi mesi, di solito causata da alcuni virus molto diffusi e poco pericolosi per i grandi. Spesso i genitori o i fratellini hanno solo il raffreddore. La bronchiolite è, dunque, un’infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio dei bambini di età inferiore ad un anno con maggiore prevalenza nei primi 6 mesi di vita e maggiore incidenza tra novembre e marzo.

L’agente infettivo più coinvolto (nel 75% circa dei casi) è il virus respiratorio sinciziale (VRS) ma anche altri virus possono esserne la causa (metapneumovirus, coronavirus, rinovirus, adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali). L’infezione è secondaria a una trasmissione che avviene primariamente per contatto diretto con le secrezioni infette. Questo virus si diffonde facilmente da persona a persona. Quando una persona affetta dal virus tossisce o starnutisce rilascia in aria delle minuscole particelle che contengono il virus. Se queste particelle vengono respirate o si depositano sulla bocca o sugli occhi si può essere contagiati. La stessa cosa accade se si toccano oggetti sui quali si sono deposte queste particelle e poi ci si tocca la bocca o il naso o gli occhi.

La fase di contagio dura tipicamente da 6 a 10 giorni. L’infezione interessa bronchi e bronchioli innescando un processo infiammatorio, aumento della produzione di muco e ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria.

I Fattori che aumentano il rischio di maggiore gravità sono la prematurità, l’età del bambino (< 12 settimane), le cardiopatie congenite, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie congenite delle vie aeree e le immunodeficienze. L’infezione è più comune o grave nei lattanti di madri fumatrici, specie se hanno fumato in gravidanza. L’infezione sembra essere meno diffusa nei neonati allattati al seno. I genitori e i fratelli maggiori possono contrarre il virus, ma nel loro caso questo si esprime solo con un leggero raffreddore.

I sintomi della Bronchiolite nel neonato