Trono Over | Maria De Filippi ha fatto una bizzarra richiesta a Tina Cipollari. La reazione dell’opinionista di Uomini e Donne ha divertito e non poco il pubblico presente in studio durante la registrazione

Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Come riportato dal Vicolo delle News, durante il corso della registrazione, Maria De Filippi ha fatto una bizzarra richiesta alla sua fedele opinionista Tina Cipollari. Cosa le ha chiesto?

In studio, in maniera quasi inaspettata, è iniziata una gara di ballo e la padrona di casa ha chiesto a Tina di ballare con la sua acerrima nemica Gemma Galgani: la sua reazione è stata esilarante.

Leggi anche:

Trono Over | Juan Luis e Gemma | Dedica d’amore sui social?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Over: Maria De Filippi fa una strana richiesta a Tina

Durante la registrazione del Trono Over dell’8 gennaio, la padrona di casa ha chiesto alla sua opinionista di ballare insieme a Gemma Galgani, che durante la scorsa puntata si è sentita male a causa di un suo corteggiatore.

Tina Cipollari si è ovviamente rifiutata di fronte alla bizzarra richiesta di Maria De Filippi, dicendole che mai e poi mai avrebbe ballato con quella che è in fin dei conti la protagonista indiscussa del programma.

Il rifiuto, ovviamente, non è avvenuto con un secco e pacato no, ma mettendo in scena un vero e proprio sketch comico, di quelli che il pubblico tanto ama vedere.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, dopo il ritorno di Armando Incarnato in studio, proseguono con l’infinito mai na gioia per Gemma Galgani del Trono Over. Il motivo?

La dama di Maria De Filippi ha scelto di concludere la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore Marcello, che oltre ad aver iniziato una conoscenza con lei è interessato ad uscire anche con Anna Tedesco, che in passato aveva catturato anche le attenzioni di Giorgio Manetti, storico ex fidanzato della Galgani.

Riuscirà l’acerrima rivale di Tina Cipollari a trovare l’amore?