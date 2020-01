Uomini e Donne: Gemma Galgani durante la registrazione del Trono Over del 4 gennaio si è sentita male in studio. Tina Cipollari, come sempre, ha chiamato il medico che ha visitato la dama in passerella

Il Trono Over di Uomini e Donne è tornato con una nuova registrazione questa sera.

Il Vicolo delle news, attraverso le sue talpe in studio, ha aggiornato i lettori su ciò che è accaduto nella puntata di oggi.

Gemma Galgani si è sentita male dopo aver visto un momento romantico alla sfilata degli uomini.

Il tripudio di emozioni della dama ha ironicamente preoccupato Tina Cipollari, che ha prontamente chiamato il medico facendola visitare al centro della passerella.

Uomini e Donne: Gemma sta male durante il Trono Over

La Gemma di Uomini e Donne, dopo aver assistito ad un romantico momento tra Massimiliano ed Aurora, ha avuto un tripudio di emozioni che ha preoccupato Tina Cipollari.

L’opinionista durante la registrazione del Trono Over del 4 gennaio ha chiamato il medico che ha visitato la dama sulla passerella, ma non solo.

Gemma Galgani del Trono Over si è subito ripresa, anche se la puntata non è proseguita nel migliore dei modi. Dopo che Gianni Sperti ha cacciato Armando Incarnato dagli studi, le cose per la dama si sono messe peggio. Il motivo?

Gemma, come rivelato dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, ha capito di non aver compreso le parole del suo nuovo corteggiare che oltre a conoscere lei sta frequentando anche Anna Tedesco e le ha baciate entrambe.

Una nuova delusione per Gemma Galgani è dietro l’angolo e dopo la sua reazione dopo l’addio di Juan Luis non è arrivata la tanto attesa gioia che si aspettava poter avere con l’arrivo di questo nuovo anno.

Tina Cipollari ha anche approfittato del momento per dire alla dama che si è subito consolata, quando la scorsa settimana piangeva per Juan.

Dopo aver capito le reali intenzioni di Marcello, nuovo corteggiatore di Gemma, la dama si è sentita di nuovo male e Tina ha richiamato in studio il medico.