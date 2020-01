Juan Luis Ciano, dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, dedica parole d’amore a Gemma Galgani? Il post su Instagram.

Juan Luis Ciano dedica parole d’amore a Gemma Gelgani? Il cavaliere torna a scrivere su Instagram e il post romantico ha immediatamente attirato le attenzioni dei followers che hanno pensato che quelle parole siano realmente dirette a Gemma. Sarà vero? Andiamo a scoprire cosa ha detto l’affascinante cavaliere.

Juan Luis Ciano, dedica d’amore per Gemma Galgani? Le parole del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Dopo giorni di silenzio, Juan Luis Ciano è tornato sui social. Il cavaliere che ha lasciato il trono over di Uomini e Donne dopo la decisione di Gemma Galgani di chiudere la conoscenza, ha scritto un romantico post che, a detta di qualche followers, potrebbe essere il tentativo per riconquistare la dama di Torino.

“Come l’aria accarezza la mia pelle nel cielo si espande nei miei pensieri, tra i rami si apre dinanzi al mio sguardo questo squarcio dove rivivo le mie emozioni dove nulla é scontato, ed il mare come un tappeto mi porta all’infinito verso di te, nulla mai di così profondo mi abbia mai rapito, sprofondo nello sguardo il ricordo di te”, ha scritto Juan.

Non tutti, però, credono al suo interesse per Gemma. Qualcuno, infatti, ipotizza che il post non sia affatto per la Galgani. In attesa di scoprire per chi sia il messaggio, sembra che l’avventura di Juan a Uomini e Donne sia ufficialmente finita. Nonostante il cavaliere abbia chiesto di restare, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, sembra che nessuna dama sia stata interessata a conoscerlo. Il parterre del trono over, dunque, si sarebbe schierato in massa con Gemma Galgani che, durante le festività natalizie ha lavorato parecchio.