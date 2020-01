Armando Incarnato avrebbe lasciato definitivamente il trono over di Uomini e Donne durante l’ultima registrazione. Lui smentisce di essere stato cacciato.

Armando Incarnato è stato il protagonista dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne durante la quale Gianni Sperti avrebbe portato le prove di una presunta storia che Armando avrebbe fuori dal programma. Sul web si sono così diffuse voci secondo le quali il cavaliere napoletano sarebbe stato cacciato dalla trasmissione. Su Instagram, però, Armando smentisce di essere stato cacciato dal trono over.

Armando Incarnato smentisce di essere stato cacciato dal trono over di Uomini e Donne

A riportare quanto accaduto nella registrazione del trono over di Uomini e Donne è il Vicolo delle News che, nelle anticipazioni, scrive:

“Tornando alla registrazione di ieri, abbiamo saputo dalla Bat-Talpa che è stata incentrata principalmente su Armando Incarnato, che finalmente, dopo le varie insinuazioni di Gianni Sperti che ripeteva da settimane che lui si vedeva con qualcuna fuori dal programma, è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre. Ovviamente le dame che lui stava frequentando si sono imbestialite e gliene han dette di tutti i colori”.

Armando Incarnato, però, ha smentito di essere stato cacciato dal trono over pubblicando alcune storie su Instagram che mostrano alcune conversazioni che il cavaliere ha avuto con alcune pagine a cui ha spiegato di non essere stato assolutamente cacciato dalla trasmissione. L’account Instagram “Vip dietro lo spettacolo”, riporta le seguenti parole di Armando. “Nessuno ha cacciato nessuno, avete rotto i c… insulti e offese per il termine che avete usato, la parola “cacciato” è molto brutta, anticipazioni non ve ne do, ma ripeto: nessuno ha cacciato nessuno“.

Armando, poi, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui è a bordo della sua moto scrivendo: “Potete calare tutte le ombre di questo mondo su di me,resterò sempre al sole. Vivo di giorno, non di notte. Se vuoi sporcare qualcuno, fallo con qualcosa di indelebile, altrimenti quando meno te l’aspetti le tue accuse svaniranno come un castello di sabbia a riva di mare!”.

Dopo l’addio di Juan Luis Ciano, dunque, il trono over di Uomini e Donne perde un altro protagonista indiscusso?