Uomini e Donne: Gemma Galgani furiosa con Juan. Maria lo invita ad uscire

Uomini e Donne | Gemma Galgani è furiosa con Juan Luis Ciano e per questo sceglie di chiudere la loro conoscenza. Maria De Filippi lo invita ad abbandonare gli studi del Trono Over

Il Trono Over di Uomini e Donne ha appena concluso una nuova registrazione.

Il vicolo delle news, come sempre, ha riportato in anteprima ciò che è accaduto durante la registrazione di oggi.

Gemma Galgani avrà un nuovo faccia a faccia con Juan Luis Ciano, ma questa volta la dama ha tirato fuori le unghie, tanto da terminare la conoscenza con lui e spingere Maria De Filippi a chiedergli di abbandonare lo studio, visto che nessuna donna è interessata a conoscerlo.

Uomini e Donne: Maria invita Juan fuori dallo studio

La registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 27 dicembre si è da poco conclusa.

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono pronti per il loro, ultimo, faccia a faccia. La dama è furiosa.

Juan è letteralmente sparito dall’ultima registrazione, salvo per un messaggio scritto due giorni fa. Messaggio a cui Gemma non ha voluto rispondere visto che è stata contattata a pochissimi giorni dalla registrazione.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne indicano una Gemma diversa, combattiva. Tant’è che riporta a Juan Luis tutte le segnalazioni ricevuti su di lei, visto che di recente è stato avvistato con un’altra donna per le strade di Napoli, ma non solo.

Gemma Galgani del Trono Over farà presente a Juan Luis Ciano che un suo amico va in giro a dire che lui è sceso ad Uomini e Donne per lei soltanto per una scommessa.

Juan smentisce, ma nessuno in studio sembra credergli. Anche se Tina Cipollari incolpa ugualmente Gemma Galgani, affermando che è colpa sua se poi gli uomini la trattano così.

Gemma decide di chiudere la conoscenza. Anche se Maria De Filippi a Uomini e Donne chiede alle dame del parterre femminile se qualcuna è interessa a conoscere Juan. Ma dopo aver lasciato Gemma Galgani da sola a Natale, nessuno vuole conoscerlo. Maria lo invita a lasciare gli studi.