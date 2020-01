Trono Over: Gemma Galgani ed Anna Tedesco in lotta per lo stesso...

Trono Over | Durante la registrazione di Uomini e Donne del 4 gennaio, Gemma Galgani ha scoperto che il suo corteggiatore frequenta anche la sua storica rivale Anna Tedesco

La registrazione del Trono Over del 4 gennaio ha portato grosse, e non proprio piacevoli, novità per Gemma Galgani di Uomini e Donne.

Cosa è successo? La protagonista indiscussa del programma ha scoperto che è il suo nuovo corteggiatore non ha un interesse amoroso solo per lei, ma anche per Anna Tedesco.

Non è la prima volta, infatti, che le due si ritrovano ad essere rivali in amore. Già in passato, le due dame si sono contese il Gabbiano Giorgio Manetti.

Trono Over: Gemma ed Anna in lotta per lo stesso uomo

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, oltre al “malore” di Gemma Galgani durante la registrazione, porta nuova dispiaceri per la dama.

Il suo nuovo corteggiatore ha provato a spiegarle che non vuole avere nessuna conoscenza esclusiva con lei, ma che vuole dividere le sue attenzioni anche con Anna Tedesco Del Trono Over.

L’uomo è rimasto particolarmente colpito da entrambe le dame e vorrebbe conoscerle in maniera più approfondita, per poi decidere su quale delle due dare “l’esclusiva”.

Gemma Galgani del Trono Over non aveva capito la reali intenzioni del cavaliere, nonostante lui avesse provato a spiegargliele in privato ma lei non aveva ben compreso la situazione in cui si era ritrovata.

La reazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne, di fronte alla triste realtà dei fatti, non è stata delle migliori.

La dama si è visibilmente emozionata, in negativo, tanto da attirare su di sé le attenzioni, tanto per cambiare, di Tina Cipollari che ha prontamente chiamato il medico in studio affinché le condizioni di Gemma fossero “sotto controllo” da uno specialista.

Anna Tedesco di Uomini e Donne avrà la meglio in questa nuova conoscenza? Visto che Gemma sembra averci rinunciato. Una puntata ricca di colpi di scena, visto che poco prima Gianni Sperti aveva cacciato Armando dagli studi del programma.