Dieta della mozzarella: con questa alimentazione ingeriamo al massimo 1.400 calorie al giorno mantenendo la giusta alimentazione.

Una dieta veloce ed efficace ma soprattutto gustosa. Ma soprattutto è utile per tutte quelle persone che soffrono di carenza di calcio. Parliamo della dieta della mozzarella, ideale in un regime ipocalorico sano e nutriente. Meno calorie ma molto potere nutrizionale, anche se bisogna sfatare la diceria che vorrebbe la mozzarella formaggio magro.

Infatti in molti casi la mozzarella è prodotta con latte intero, ma contiene così comunque molte proteine animali e quindi è in grado di sostituire nella nostra alimentazioni cibi come la carne o il pesce, con costi evidentemente minori. In più è una vera amica della nostra salute visto che contiene in grande quantità, oltre al calcio, anche sodio, ferro e fosforo.

Ecco quindi da dove nasce la dieta della mozzarella, con calorie che possono andare dalle 1.300 alle 1.400 al giorno. Ovviamente accanto a questo delizioso formaggio vanno previste verdure, affettati magri come la bresaola, frutta (soprattutto spremuta, tipica di questa stagione) e yogurt. L’unica discriminante per la mozzarella riguarda le sue calorie: sono 290 ogni 100 grammi per quella di bufala, 250 per il fiordilatte, 170 per la versione light.

Dieta della mozzarella, il programma settimanale

Ecco quindi la dieta con la quale si potranno perdere da 3 ai 4 chili al mese.

PRIMO GIORNO Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (150 ml); una fetta di pane (15 g) con 3 cucchiai di miele (30 g). Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: un panino (70 g) con prosciutto crudo sgrassato e mozzarella; una pera (200g). Merenda: uno yogurt bianco magro (125 g). Cena: 150 g di petto di pollo ai ferri; insalata belga; 40 g di pane; una pera (200 g).

SECONDO GIORNO Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato, 3 cucchiai di fiocchi di cereali, tre cucchiai di miele. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 90 g riso con le verdure, 200 g di ananas. Merenda: uno yogurt bianco magro. Cena: 100 g filetto di vitello cotto ai ferri, fagiolini lessati, 40 g di pane integrale mezza mozzarella .

TERZO GIORNO Colazione: uno yogurt magro alla frutta, una fetta di pane con 3 cucchiai di marmellata. Spuntino: una spremuta di pompelmo senza zucchero. Pranzo: un trancio di pizza margherita (90 g), macedonia con 500 g di frutta fresca mista (pere, mele, melone, kiwi, agrumi) e succo di limone. Merenda: 200 g di kiwi. Cena: insalata di pesce, carote a julíenne, 130 g di ananas

QUARTO GIORNO Colazione: uno yogurt bianco magro, 3 biscotti secchi con tre cucchiai di miele. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: insalata preparata con 3 ciliegine di mozzarella, 40 g di tonno al naturale, un uovo sodo, un cucchiaio di mais, carote, lattuga, cetrioli, pomodorini, radicchio, 60 g di pane, una spremuta di pompelmo senza zucchero. Merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: 160 g bistecca di manzo cotta alla griglia, asparagi al vapore, 60 g di pane, 200 g di melone.

La seconda parte della settimana

QUINTO GIORNO Colazione: uno yogurt bianco magro, una fetta di pane con 3 cucchiai di marmellata. Spuntino: una spremuta di pompelmo senza zucchero. Pranzo: spiedini preparati con 80 g di mozzarelle ciliegine e pomodoro a piacere, 60 g di pane, 2 fette di melone. Merenda: 200 g di ananas. Cena: orata al cartoccio, insalata di finocchi e carote, una mela.

SESTO GIORNO Colazione: uno yogurt magro alla frutta, 3 biscotti secchi con 3 cucchiai di marmellata. Spuntino: un succo d’ananas senza zucchero. Pranzo: caprese preparata con 70 g di mozzarella di bufala a fettine, fette di pomodoro maturo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e origano, 60 g di pane, una spremuta d’arancia. Merenda: una pera. Cena: 80 g di bresaola condita con olio extravergine d’oliva, limone e scaglie di formaggio, spinaci lessati, 40 g di pane, una mela.

SETTIMO GIORNO Colazione: uno yogurt bianco magro, 3 biscotti secchi con tre cucchiai di miele. Spuntino: una spremuta d’arancia senza zucchero. Pranzo: penne con la mozzarella, macedonia con 500 g di frutta fresca mista (pere, mele, melone, kiwi, agrumi) e succo di limone. Merenda: 200 g di frutti di bosco (anche surgelati). Cena: 150 g di petto di tacchino cotto alla griglia, fagiolini in padella con passata di pomodoro, una mela.