Pasquale Laricchia | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Pasquale Laricchia chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su uno degli storici concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso

Pasquale Laricchia è uno dei concorrenti più famosi del Grande Fratello.

Celebri, infatti, sono le parodie a lui dedicate della Gialappa’s band, dove si ironizzava sui proverbi che tanto amava dire durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Pasquale è un pugliese DOC, nato a Bari nel 1972, precisamente il 14 agosto.

Laricchia, come un vero uomo del sud, è particolarmente legato alla sua famiglia e alle tradizioni della sua terra. Famoso, infatti, è il suo amore per le orecchiette alle cime di rapa.

Nome: Pasquale Laricchia

Età: 47 anni

Data di nascita: 14/ 08/1972

Luogo di nascita: Bari

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttore

Altezza: 180 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram Facebook

Pasquale Laricchia: Instagram

Pasquale Laricchia è molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram vanta un numero di seguaci pari a mille e trecento ed è solito aggiornare i suoi fedeli sostenitori con tutto ciò che riguarda il suo lavoro, ma non solo.

Pasquale è solito condividere con i suoi fan anche vecchi scatti provenienti da servizi fotografici risalenti a quando praticava la professione di modello.

Su Facebook, invece, è molto più seguito. Ha ben 110 mila followers con cui è solito condividere, non molto spesso, tutto ciò che riguarda il suo lavoro in tv o in radio.

Pasquale Laricchia: Vita privata

Storica è la sua storia d’amore con Victoria Pennington. Pasquale Laricchia e Victoria Penningoton, a differenze delle altre coppie, sono entrati al Grande Fratello che erano già fidanzati da tempo.

Peccato, però, che la loro relazione è durata fino a poco tempo dopo la messa in onda del reality show di canale 5.

Attualmente pare che Laricchia sia felicemente fidanzato, ma l’identità della sua compagna resta ancora un mistero.

Molto probabilmente, Pasquale preferisce viversi la sua storia d’amore privatamente, senza esporsi troppo come fatto in passato.

Pasquale Laricchia: Carriera

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Pasquale ha partecipato alle passate edizioni di Buona Domenica.

Impossibile non menzionare la sua partecipazione a La Talpa, dove discusse pesantemente con Karina Cascella.

Spesso è anche ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Attualmente conduce un programma, insieme a Frankie Gafa, in onda su Radio Studio Più ed è stato selezionato Alfonso Signorini per la quarta edizione del GF Vip.