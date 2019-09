Le mozzarelle in carrozza al forno con prosciutto cotto sono un secondo piatto molto gustoso. Volendo, possono entrare a far parte del vostro aperitivo e piaceranno a tutti.

Ci sono volte in cui abbiamo voglia di qualcosa di buono e sfizioso senza pensare alla dieta. Oggi vi suggeriamo la ricetta che fa al caso vostro: le mozzarelle in carrozza al forno con il prosciutto cotto.

Un piatto buono e facile e veloce da preparare che farà piacere a grandi e piccini. Possiamo scegliere la versione più pesante fritta, ma oggi noi vi proporremo la versione light al forno.

Mozzarella in carrozza al forno con prosciutto cotto

Pochi passaggi, un guasto finale strepitoso. Ecco come preparare delle ottime mozzarelle in carrozza al forno con prosciutto cotto.

Ingredienti:

2 uova medie intere

1 mozzarella grande (circa 170-200 g)

5 fette di prosciutto cotto

1 bicchiere di Latte

10 fette di pancarrè

farina 0

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

pangrattato

Preparazione: :

Prendete le fette di pancarrè e tagliate la crosta in modo da renderlo bianco. Poi prendetela mozzarella, affetttatela e formate un sandwich mettendoci al centro il prosciutto e la mozzarella. L’unica accortezza in questa fase e fare in modo che il formaggio non esca fuori dai bordi perché altrimenti rischiamo che il risultato non sia quello desiderato e che il formaggio fuoriesca.

Prendete una ciotola e rompete le uova. Aggiungete il latte, salate e pepate. Poi sbattete bene il composto con una forchetta. In una seconda ciotola mettete la farina. A questo punto passate i vostri panini di mozzarella e prosciutto prima nella farina, ricoprendoli bene, dopo di che nel composto di uova e latte. Infine passateli nel pan grattato. Fate in modo che siano ben ricoperti e che l’impanatura sia spessa in moda che non esca (la mozzarella come sappiamo è acquosa per via della conservazione).

Prendete una teglia e mettete la carta forno. Disponete i vostri sandwich di mozzarella su una teglia distanziandoli un po’ tra di loro in modo che non si attacchino.

Metteteli in forno in modalità statica e cuoceteli a 160 gradi fino a quando non li vedrete ben dorati. La cottura sarà di 15-20 minuti circa. Servite la nostra pietanza ben calda per rendere le nostre mozzarelle più buone e gustose

