Bake Off Italia | La ricetta dei Donuts di Martina Russo

Per tutti coloro hanno amato e seguito l’ultima edizione di Bake Off Italia, ecco la ricetta dei buonissimi donuts di Martina Russo, la vincitrice del programma.

Se siete degli amanti delle ricette di Bake Off Italia, il programma dove provetti pasticceri combattono a suon di planetaria, ecco la ricetta dei gustosi e anche bellissimi donuts di Martina Russo, la vincitrice dell’ultima edizione del programma.

I donuts sono le famose ciambelline americane diventate famose in Italia per la serie televisiva i Simpson. I donuts sono fritti e solitamente decorati con glasse e confettini colorati e la loro pasta ricorda quella del pan brioche. Ma scopriamo la ricetta direttamente dalle cucine di Bake Off Italia.

Bake Off Italia | la ricetta dei Donuts di Martina

Per preparare i donuts di Martina Russo, avrete bisogno di:

Per il primo impasto

125 ml. di latte tiepido

12,5 g. di lievito di birra fresco

40 g. di olio di semi di girasole

1 uovo

baccello di vaniglia quanto basta

1 scorza di arancia

35 g. di fecola di patate

150 g. di farina 00

150 grammi di farina manitoba

30 ml. di liquore all’arancia

Per il secondo impasto

125 ml. di latte tiepido

12,5 g. di lievito di birra fresco

40 g. di olio di semi di girasole

1 uovo

vaniglia quanto basta

1 scorza di limone

1 scorza di lime

35 g. di fecola di patate

150 g. di farina 00

150 g. di farina manitoba

30 ml. di limoncello

Per il terzo impasto

125 ml. di latte tipido

12, 5 g. di lievito di birra fresco

40 g. di olio di semi di girasole

1 uovo

vaniglia quanto basta

35 g. di fecola di patate

150 g. di farina 00

150 g. di farina manitoba

30 ml. di liquore all’anice

20 grammi di semi di anice

Ganache al cioccolato fondente

100 ml. di latte

300 g. di cioccolato fondente

2 g. di gelatina

250 ml. di panna

Sfere di cioccolato bianco e crema

200 grammi di cioccolato bianco

250 ml. di latte

100 g. di tuorli

75 g. di zucchero

25 g. di amido di riso

15 ml. di limoncello

Gel al limoncello

100 ml. di acqua

20 ml. di limoncello

1 lime

1 limone

30 g. di zucchero

3 g. di agar agar

Glassa al mirtillo

125 g. di zucchero a velo

100 g. di mirtilli

colorante alimentare viola

Decorazioni

3 fiori eduli arancioni

3 fiori eduli bianchi

2 foglie oro

2 foglie argento

Procedimento

Per le ciambelle

In una planetaria lavorare zucchero, olio, uova, vaniglia, scorze, liquore, latte e lievito. Poi aggiungere le farine. Lasciar riposare. Stendere l’impasto con il mattarello e tagliare le ciambelle. Lasciar lievitare, friggere o cuocere al forno.

Per le glasse

Miscelare tutti gli ingredienti

Per la ganache

Mettere il latte sul fuoco, sciogliere la gelatina. Miscelare tutto con il cioccolato fuso aggiungere la panna semi montata.

Per il gel

Far bollire tutti gli ingredienti e aggiungere l’agar agar. Mettere in abattitore e frullare.

Per le sfere

Stemperare il cioccolato bianco e versare nello stampo. Far asciugare e aggiungere la crema al limoncello.

Assemblaggio

Intingere le ciambelle all’arancia nella ganache al cioccolato e decorare con fiori arancioni e bianchi. Spennellare le ciambelle al limone con il gel al limoncello e mettere al centro la semisfera al cioccolato bianco. Decorare con foglia oro. Intingere le ciambelle all’anice nella glassa ai mirtilli e decorare con mirtilli freschi e foglia argento.

