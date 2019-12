Bake Off Italia | La crostata geometrica di Martina

Bake Off Italia ci ha regalato moltissimi dolci, tutti ottimi e ricchi di fantasia come la crostata geometrica di Martina Russo. Ecco la ricetta per prepararla in casa.

Uno dei trend della pasticceria e del cake design è la lavorazione di pasta frolla con la frutta che con decorazioni geometriche da vita a dolci di grande impatto visivo. La bravissima Martina Russo, vincitrice dell’ultima edizione di Bake off Italia si è cimentata nella preparazione di una crostata geometrica davvero gustosa ma anche bellissima.

Scopriamo insieme la gli ingredienti e la ricetta per preparare la crostata geometrica in casa e conquistare tutti al primo assaggio!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bake Off Italia | La torta di Ciliegie di Riccardo

Bake Off Italia | La ricetta della crostata geometrica di Martina Russo

Per preparare la crostata geometrica di Martina Russo, avrete bisogno di:

Per la frolla al cacao

200 grammi di burro a pomata

120 grammi di zucchero a velo di canna

30 grammi di miele di acacia

60 grammi di tuorlo d’uovo

2 grammi di sale

1 baccello di vaniglia

260 grammi di farina tipo 0

73 grammi di cacao amaro

Per la crema

250 ml. di latte

1 limone

1 bacca di vaniglia

100 grammi di tuorlo

75 grammi di zucchero

25 grammi di amido di riso

Per la frutta

200 grammi di lampioni

4 gramm idi frutti gialli

Per spennellare

100 grammi di cioccolato bianco

Per la gelatina al limoncello

150 ml. di acqua

20 ml. di limoncello

45 grammi di zucchero

1 limone

1 cucchiaio di maizena

Procedimento

Per la frolla

In una planetaria mettere il burro, il miele e zucchero, poi aggiungere la vaniglia, i tuorli nei quali si è sciolto precedentemente il sale. Dopo aver setacciato due volte la farina, inserirla nel composto assieme al cacao e al lievito. Far riposare l’impasto e poi stenderlo e cuocerlo a 190C° per circa 14 minuti.

Per la crema

Mescolare i tuorli, lo zucchero e la scorza di limone. Aggiungere il latte e la farina. Cuocere mescolando delicatamente, infine aggiungere il cioccolato bianco in pezzi e lasciar raffreddare.

Per la gelatina

Miscelare tutti gli ingredienti sul fuoco e lasciar raffreddare.

Assemblaggio

Sulla pasta frolla, spennellare il cioccolato bianco e posare la crema fredda. Decorare la torta con frutta tagliata a semi sfere creando un motivo geometrico. Cospargere di gelatina e mettere in frigorifero.