Barbara d’Urso gela Elena Morali: “Fatti un’analisi di coscienza!”

Barbara d’Urso ha gelato Elena Morali a Pomeriggio 5, invitandola a farsi un’analisi di coscienza in quanto intratteneva due relazioni contemporaneamente

Barbara d’Urso, durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque, ha scelto di ospitare Elena Morali affinché potesse raccontare in puntata la sua versione della storia dopo le accuse ricevute dal produttore Daniele Di Lorenzo.

Elena ha confermato in lacrime di aver avuto ben due relazioni contemporaneamente e di stare male a causa di tutta questa situazione.

La conduttrice, contrariamente a quanto sperato dalla showgirl di Colorado, ha gelato la sua ospite, invitandola a farsi un’analisi di coscienza per il modo in cui si è comportata.

Barbara d’Urso gela Elena Morali a Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso, come anticipato, ha invitato Elena Morali a Pomeriggio 5 per permetterle di replicare di fronte alle forti accuse lanciate dal produttore Daniele Di Lorenzo.

La fidanzata di Gianluca Fubelli, il comico Scintilla, ha affermato di aver avuto una relazione con il produttore mentre era impegnata con il suo attuale compagno.

Dopo la confessione e l’amaro sfogo a Pomeriggio 5 sulla sua storia d’amore, Elena Morali ha pianto a Pomeriggio Cinque sperando di trovare confronto nella padrona di casa.

“Vedi, Elena” ha esordito Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. “Se tu non avessi avuto due relazioni nello stesso momento” ha proseguito la conduttrice. “Tutto questo non sarebbe mai successo ed ora non ti sentiresti così” ha dichiarato la d’Urso, gelando la sua ospite.

“Fossi in te, mi farei un’analisi di coscienza” ha concluso Barbara. Barbara d’Urso ha gelato Elena Morali a Pomeriggio 5.

La showgirl di Colorado di certo non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da parte della conduttrice, che solitamente si dimostra essere molto comprensiva con tutti i suoi ospiti.

Barbara d’Urso ci ha tenuto a precisare che lei ha una visione antica dell’amore e che non condivide questo modo di instaurare le relazioni d’amore con i propri compagni.

Elena Morali ha anche specificato di vivere una relazione aperta con Scintilla.