Per avere accesso ad alcuni segreti nascosti della nostra personalità, dobbiamo fare riferimento ai tre segni che ci caratterizzano: il segno zodiacale e la posizione del sole, l’Ascendente e il Sole, il discendente e la luna.

Dall’alba dei tempi, l’astrologia è stata utilizzata dagli esseri umani per identificare il loro profilo psicologico e i loro tratti caratteriali. In effetti, questa disciplina ancestrale influenza positivamente la nostra esistenza poiché ci consente di conoscere la parte della nostra personalità che non vediamo necessariamente e aiuta ad anticipare determinati eventi a venire. Tuttavia, si scopre che le persone non sfruttano sempre correttamente questa pseudo-scienza.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Astrologia: segno ascendente e discendente

L’astrologia aiuta a tenere conto di alcuni aspetti di noi stessi che aiutano ad avanzare meglio nella vita. Oltre al segno sotto il quale sei nato, il tuo ascendente e il tuo discendente indicano esattamente ciò che erige il tuo comportamento. Infatti, se consideriamo che solo i segni astrologici hanno la loro importanza, sarebbe come privare tutti della loro unicità, per quanto cruciale.

1/Il segno zodiacale e la posizione del sole

Il segno sotto il quale sei nato rappresenta il luogo del cielo in cui si trovava il Sole durante il periodo della tua nascita. Quindi, se sei nato tra il 21 aprile e il 20 maggio, il Sole si trovava in un’area celeste chiamata “Toro”. A seconda della posizione del sole quando hai aperto gli occhi per la prima volta, ti è stata assegnata una personalità specifica. Quest’ultimo funge da impronta digitale e determina il tuo profilo tipico.

Pertanto, gli astrologi generalmente disegnano i tratti caratteriali dei 12 segni dello zodiaco. A tal fine, sono stati in grado di concludere che i segni di fuoco, ovvero Ariete, Sagittario e Leone, sono i più appassionati e i più audaci. Dal canto loro, i segni di terra di cui fanno parte Toro, Vergine e Capricorno sono realistici e cercano stabilità e conforto nella loro vita. Inoltre, i segni d’aria tra cui Gemelli, Bilancia e Acquario sono i più comunicativi e i più curiosi. E infine, i segni d’acqua che raggruppano Cancro, Scorpione e Pesci sono i più sensibili e i più imprevedibili.

2/L’Ascendente e il Sole

Ma poiché il segno zodiacale non può rivelare tutto sulla personalità di un individuo, l’ascendente e il discendente completano il profilo psicologico. In effetti, l’ascendente porta più sfumature a tutti. Rappresenta le qualità che sono attribuite a ciascun segno astrologico in base al momento della nascita. Attraverso la valutazione ascendente, la persona scopre chi sono veramente, le loro motivazioni e desideri intrinseci. Ad esempio, se il tuo ascendente è Sagittario, significa che sei desideroso di nuove esperienze. Inoltre, se il tuo ascendente è Toro, significa che aspiri al comfort materiale e che ti preoccupi del tuo futuro professionale. Calcola il tuo ascendente per scoprire di più su di te!

3/Il discendente e la luna

Infine, c’è il discendente che completa l’equazione dello zodiaco. A differenza dell’ascendente, mira a determinare la relazione di ciascun segno zodiacale con gli altri. Rappresenta la capacità di percepire chi ti circonda, di costruire legami sociali, personali e professionali e di evolversi nel mondo. Il Discendente è sempre il segno opposto all’Ascendente. Questo è il lato nascosto di ogni segno, di solito vediamo negli altri ciò che non ci piace in noi. Pertanto, un ascendente in Ariete avrebbe un discendente in Bilancia. L’Ariete è impulsivo e reagisce in base alle sue emozioni. La Bilancia nativa tende ad essere equilibrata e calma. Pertanto, gli astrologi rivelano che l’Ariete tende a incolpare gli altri per aver pensato troppo e non aver paura di correre rischi. Ma in realtà, il nativo di questo segno avrebbe voluto pensare prima di agire e calmare i suoi impulsi in determinate situazioni.

Ecco un piccolo schema che elenca il segno opposto del proprio ascendente:

Ascendente in Ariete = Discendente in Bilancia

Ascendente in Toro = Discendente in Scorpione

Ascendente in Gemelli = Discendente in Sagittario

Ascendente in Cancro = Discendente in Capricorno

Ascendente in Leone = Discendente in Acquario

Ascendente in Vergine = Discendente in Pesci

Ascendente in Bilancia = Discendente in Ariete

Ascendente in Scorpione = Discendente in Toro

Ascendente in Sagittario = Discendente in Gemelli

Ascendente in Capricorno = Discendente in Cancro

Ascendente in Acquario = Discendente in Leone

Ascendente in Pesci = Discendente in Vergine