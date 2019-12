GF Vip spagnolo | La vincitrice Adara Molinero ha smascherato in diretta televisiva il suo ex Gianmarco Onestini mostrato sul piccolo schermo le loro conversazioni private. Il fratello di Luca Onestini è interessato solo alla tv e alla visibilità?

Il GF Vip spagnolo ha decisamente toni più accesi rispetto a quello no strano.

Se al nostro ci si limita a qualche pettegolezzo, qui vengono mostrate in diretta le conversazioni private provenienti da whatsapp.

E’ il caso di Gianmarco Onestini che se in un primo momento si era dichiarato particolarmente preso da Adara Molinero, impegnata al di fuori del programma con un bambino nato da poco, che finite le luci dei riflettori è finito tutto l’interesse nei suoi confronti.

Ma la vincitrice del Grande Fratello Vip spagnolo non ci sta e mostra tutte le conversazioni avute con il fratello di Luca Onestini, accusandolo di essere interessato soltanto al mondo della televisione.

GF Vip: Adara smaschera Gianmarco Onestini: le prove

La vincitrice del GF Vip spagnolo ha accusato Gianmarco Onestini, che di recente ha fatto discutere per una clamorosa gaffe su Instagram, di essere interessato soltanto alla tv e che dopo essere stato ricoperto dalle critiche da parte del pubblico sarebbe finito l’interesse nei suoi confronti.

Secondo Adara Molinero, vincitrice del Grande Hermano Vip, il fratello minore di Luca Onestini vorrebbe soltanto uscire pulito da tutta questa storia, visto che Adara durante la sua permanenza al GF Vip era impegnato e mamma di un bambino nato da poco.

Gianmarco Onestini non ci sta e nonostante le conversazioni private mostrate in diretta, ha deciso di dire la sua, smentendo quanto affermato da Adara.

Anche se in tempi non sospetti Soleil Sorge, che ha recentemente terminato la sua avventura a Pechino Express, lo aveva etichettato come un “morto di fama”, pronto a fare qualsiasi cosa per ottenere la tanto bramata visibilità.

Sarà realmente così o Gianmarco Onestini del Grande Fratello Vip è vittima di un malinteso?