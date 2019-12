Moda | Torna lo slipdress, la sottoveste diviene un abito di tendenza con Karlie Kloss

Il Capodanno è imminente. Star e top model si preparano a sfoggiare look alternativi con outfit all’avanguardia. C’è anche qualche revival: Karlie Kloss rivaluta lo slipdress.

Nuovo anno vuol dire, in qualche modo, nuove tendenze e l’occhio indiscreto della moda indugia – ad un passo dal 2020 – sulle ultime scelte stilistiche dei vip che andranno a scandire i prossimi 365 giorni. Una nuova storia tutta da scrivere a colpi di spacchi, strass e tailleur: pantaloni a vita alta, bassa, a zampa d’elefante, attillati. Il prossimo decennio sarà all’avanguardia o a caccia dell’ennesimo revival?

In attesa di trovare una risposta degna, che può darla soltanto il tempo, cerchiamo di capire come le top model e le star si stanno preparando al 31 dicembre. San Silvestro per gli altri, un’occasione ulteriore per mettere in mostra gli ultimi ritrovati del glamour per loro che non aspettano altro. Farsi fotografare nel classico party a tema con l’outfit più originale può valere più di qualsivoglia buon proposito: del resto, chi ben comincia è a metà dell’opera.

Karlie Kloss valorizza la sottoveste: l’ultima tendenza per Capodanno è lo slipdress

Ad accogliere nel migliore dei modi l’anno bisesto, che non sempre fa rima con funesto, ci penserà senza dubbio Karlie Kloss. La modella ventisettenne, infatti, ha offerto una piccola anteprima del suo look per Capodanno ad una cena di gala tenutasi qualche giorno fa nella Grande Mela. A New York cool e sexy vanno di pari passo, quindi l’indossatrice statunitense ha dato nuova linfa allo slipdress: un look totalmente basato sulla valorizzazione della sottoveste, sempre più conforme ad un abito casual.

L’intimo conquista la ribalta, in tempi in cui il privato diviene pubblico, con le dovute proporzioni. Il risultato è un vero e proprio prototipo di sensualità e fascino: il vestito che rielabora il concetto di sottoveste è firmato Lorenzo Serafini e addosso alla Kloss trasuda classe e fascino senza mai prestare il fianco alla volgarità, seppur presenti uno spacco visibilmente ampio, che strizza l’occhio ad un look sgambato e sbarazzino impreziosito da ricami di pizzo nero. Tutto abbinato rigorosamente a scarpe gioiello.

Karlie Kloss alza ulteriormente l’asticella e prova ad inserirci persino un paio di slingback a punta, caratterizzate da un laccio la cui particolarità sono i cristalli che lo compongono. Un insieme che brilla di luce propria, complice anche la femminilità e il portamento accattivante e raffinato del soggetto. Questo Capodanno promette bene dalle parti di New York: se verrà riproposto un abito simile la notte del 31, siamo certi che la testa girerà non solo per colpa del prosecco dopo aver fatto il classico brindisi che sancisce l’ingresso nel nuovo decennio. L’avvenente americana lo ha dimostrato con semplicità e accuratezza, principi cardine alla base della nuova collezione Philosophy.

