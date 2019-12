Come vestirsi a Capodanno | Consigli look per ogni genere di festeggiamento

Scopri alcuni suggerimenti di moda per apparire al meglio durante i festeggiamenti di Capodanno. Un look per ogi tipologia ti festa ti attende.

Inutile nascondersi: è la notte più importante dell’anno, quella in cui ciascuna di noi vuole sempre e comunque apparire al meglio.

Capodanno è in primo luogo questione di “che cosa mi metto?” e subito dopo di “ma che cosa facciamo?”, priorità da interpretare rigorosamente inquietante uest’ordine.

Trovato il giusto outfit dunque saremo già a metà dell’opera. La cosa però pare più semplice a dirsi che a farsi, calcolando soprattutto che ogni anno al scelta si rinnova e ogni anno ci sentiamo in obbligo di cambiare.

Verso che cosa orientarci allora in questo Capodanno 2020? Come sempre sarà nostro compito selezionare le varie tendenze e scegliere poi quelle più adatta a noi.

CheDonna.it giunge allora in vostro aiuto regalandovi qualche piccolo consiglio anticipato, una selezione di idee moda adatte a tutte le fisicità e a tutte le occasioni d’uso.

Consigli outfit Capodanno: un look per ogni tipo di festeggiamento

Le migliori scelte in fatto di moda sono sempre un compromesso tra le tendenze del momento, ciò che la nostra silhouette impone e il contesto in cui il look andrà sfoggiato.

Dove trascorrerete allora questo Capodanno? Conoscete i segreti del vostro coro? Prima ancora di scoprire l’elenco di opzioni super cool qua sotto sarà il caso di risponde a questi due quesiti chiave.

Ora potete esplorare le alternative che la moda metterà a vostra disposizione.

Buoni festeggiamenti fashion. tutte!

Minidress velluto – Aderente o svolazzante che sia basterà mettere in luce le gambe e il resto lo farà l’impareggiabile resa del velluto, tessuto must di questo inverno 2019 come vi avevamo accennato in Moda autunno 2019, velluto mania: i capi must have nel tessuto più cool

Il top prezioso – Che si aia pizzo, con applicazioni più o Eno vistose, il giusto top completo il look più cool per una festa in discoteca o in qualche locale glamour. Abbinalo anche a un paio di pantaloni dalle linee semplici e pulite: il top resterà protagonista e tu non patirai il freddo.

Glitter everywhere – Che siano sui pantaloni, sulla giacca o, perché no, anche sui collant (come vi avevamo suggerito in Come vestirsi a Natale? Collant natalizie must have per il 2019) i glitter sono sempre la scelta giusta. Del resto se non i può brillare l’ultimo dell’anno allora quando?

Vestito con paillettes – Un azzardo e la garanzia di esser assolute protagoniste della serata ma (ancora una volta) se non a Capodanno allora quando?

Metallizato – Che sia su una gonna a pieghe per una cena bon ton o su un mindiress per una festa più scatenata, il metallizzato è quantomai cool quest’anno e per le Feste sembra veramente il top.

Abito lungo – Se festeggiate in grande è l’occasione per tirare fuori dall’armadio quell’abito che pensavate di non poter indossare mail. Un bel tacco per completare il tutto e… occhia a non calpestarlo!

Rosso – Total look o anche una inglobato accessorio è uno dei colori simbolo delle Feste e dunque un must con cui sarà impossibile fallire. Pen Natale vi avevamo suggerito come sfruttarlo per le vostre scarpe.

Tartan – Se c’è una fantasia che fa subito Feste queste sono i mitici quadri. Su un pantalone o una gonna saranno perfette per i festeggiamenti un po’ meno formali ma comunque sempre cool.

Pantaloni palazzo – Sempre eleganti ma al tempo stesso comodi e perfetti per una serata importante durante la quale però si vuole nascondere qualche rotondità extra.

Maxi maglione – Tanto calore e tanta comodità ma anche tanto stile. Per un festeggiamento inc asa è sempre il top. Potrete sceglierlo nei colori delle Feste (rosso, verde o blu) oppure nel super cool bianco o anche nel sempre vincente nero. A voi l’ardua sentenza.