Attualità | I venti vip di Hollywood più pagati del decennio

Alle soglie del 2020 ci sono alcune celebrità holliwoodiane che hanno fatturato più di altre. I nomi delle star più pagate del decennio. In attesa dell’ingresso nella seconda decade del Duemila.

C’è chi a Capodanno può permettersi una volta di più di non mangiar lenticchie. Questione di portafoglio, si dice che portino soldi ma un ristretto manipolo di persone sembrerebbe non averne bisogno: sono i più ricchi di Hollywood, una pletora di gente conosciuta che agli sgoccioli del decennio si è guadagnata il titolo di macchina da soldi. Qualunque cosa tocchino diventa oro, senza avere mai la data di scadenza.

Leggi anche –> Capodanno | Come le grandi città accoglieranno il 2020

Non sono semplici attori e celebrità, ma veri e propri marchi che hanno prestato la loro immagine nel tempo facendola fruttare al punto da divenire garanzia di professionalità e successo. Non conoscono crisi, perlomeno nell’immediato futuro, o congiuntura economica. Passano estati, autunni, inverni, cambiano le stagioni ma il loro portafoglio non subisce la minima flessione: anche questo è show business. L’anima oscura dello spettacolo, quel che si cela dietro lustrini e paillettes holliwoodiane.

Aspettando il 2020, chi ha guadagnato di più nel primo decennio del Duemila

A comporre il mosaico di fortunati eletti del primo decennio degli anni Duemila sono venti persone. Due volte dieci, come l’anno che stiamo per accogliere. E loro ci saranno ancora, rimarrà soltanto da stabilire come – soprattutto in base a cosa – cambierà o si evolverà la classifica. Ad aprire le danze è Sandra Bullock, l’attrice è la donna più pagata del cinema americano con un fatturato pari a 56 milioni di dollari che sono comunque venti in meno rispetto al primo attore uomo: Johnny Depp, infatti, ha guadagnato ben 75 milioni di dollari. Al terzo posto seguono a pari merito Angelina Jolie e Sarah Jessica Parker con 30 milioni di dollari ciascuna, solo quarto Leonardo Di Caprio, ben lontano dai 77 milioni di dollari percepiti ai tempi di Shutter Island e Inception.

Leggi anche –> Ricette di Capodanno | Lenticchie protagoniste del cenone di San Silvestro

Ottava piazza per “Ironman”, ovvero Robert Downey Jr., che con il terzo capitolo della saga d’animazione ha sbaragliato la concorrenza nel 2013. A chiudere la classifica Dwayne Johnson, meglio conosciuto come “The Rock”, divenuto celebre grazie al Wrestling e alla saga di Fast & Furious. Subito prima staziona Scarlett Johansson. Diciottesimo George Clooney.

Visualizza questo post su Instagram Love y’all my fan’s 😘💋💋💋💋 Un post condiviso da George Clooney🔵 (@george_clooney_official_) in data: 8 Ott 2018 alle ore 12:22 PDT

Per vedere la classifica completa –> CLICCA QUI