20 illustrazioni disarmanti che denunciano gli eccessi della nostra società

Daniel Garcia è un artista impegnato nel sociale, un illustratore professionista che attraverso le sue opere denuncia questioni politiche e sociali che affliggono il mondo. Le sue opere sono talmente rappresentative da lasciare senza parole.

Daniel Garcia pubblica le sue creazioni sul suo account Instagram. Propizio a denunciare tutte le cose che pendono nel nostro mondo e nella nostra società, queste illustrazioni richiedono un riflesso critico del tempo in cui viviamo.

A rendere uniche queste opere non è solo la tematica che affrontano ma anche il modo in cui l’artista le realizza. Queste opere vengono realizzate adottando diversi processi creativi. Innanzitutto, Daniel Garcia inizialmente disegnava le sue opere a matita prima di passare all’ inchiostro, uno stile molto semplice tipico della vecchia scuola. Poi con il diffondersi della tecnologia Daniel Garcia ha stravolto la sua arte.

Attualmente Daniel Garcia utilizza una tavoletta grafica du cui dipinge le sue illustrazioni. È questo mix tra tradizionale e moderno che dà questo tocco particolare alle sue creazioni.

Daniel Garcia impiega in media da uno a tre giorni per realizzare una singola illustrazione. E in pochi tratti di matita, i principali problemi della nostra società vengono riassunti con una semplicità disarmante.

In questo periodo di gioia e festività Natalizia non dimentichiamo i problemi che affliggono la nostra società, anzi potrebbe essere l’occasione perriflettere e concretizare alcuni cambiamenti con l’arrivo del nuovo anno.

Daniel Garcia, le opere che denunciano i problemi che affliggono il mondo

Nelle opere di Daniel Garcia osserviamo in particolare la denuncia di problemi relativi all’ecologia, ai cambiamenti interpersonali causati dalla tecnologia onnipresente nelle nostre vite, i problemi relativi ai nostri dati personali su questi stessi strumenti di tecnologia, ecc … Si osservano anche i problemi personali appesantiti da tematiche come il divorzio o la depressione.

Queste illustrazioni, come tutte le altre forme di arte, ci lasciano liberi nelle nostre interpretazioni eppure sono talmente schiette da arrivare al punto in un modo disarmante, l’esempio concreto che l’arte si sta muovendo nella giusta direzione e noi dovremmmo lasciarci sensibilizzare e agire.

Ecco alcuni esempi:

1/ L’amazzonia che brucia

2/ Problemi ambientali ed inquinamento

3/ Cambiamento climatico, Greta-Thunberg, Crisi–Azione–vertice–Terra-Ambiente

4/industria dell’acqua

5/ necessità di salvaguardare il pianeta

6/ Donne e femminicidi

7/ Donne e disparità al lavoro

8/ Censura sul lavoro

9/ Carriera

10/ Libertà

11/ Creatività troncata

12/Lavoro ed automazione

13/ L’intelligenza artificiale

14/ La salute quale concetto di business

15/ Sfruttamento e schiavitù

16/ Relazioni tecnologia e problemi

17/Famiglia e separazioni

18/ Tu Tu Tu

19/ spie, violazione delle informazioni personali

20/ Il ciclo della vita