Il Trono Over di Uomini e Donne, almeno per le registrazioni, non è mai andato in vacanza.

Durante la registrazione di oggi, come riportato dal Vicolo delle news, ospiti della puntata sono stati Pamela Barretta ed Enzo Capo.

La dama del parterre femminile, durante la registrazione del Trono Over del 27 dicembre ha fatto una spiazzante rivelazione sul suo rapporto con Enzo. Ma il suo compagno l’ha subito sorpresa con un gesto romantico e inaspettato.

Trono Over: torna Pamela che fa una confessione su Enzo

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne hanno svelato al grande pubblico la presenza di Enzo Capo e Pamela Barretta in puntata.

La coppia, entrata in studio dopo che Juan Luis Ciano è stato invitato da Maria a lasciare il programma, vive serenamente la loro storia d’amore. Iniziata qualche settimana fa proprio all’interno degli studi Elios di Roma.

Pamela Barretta di Uomini e Donne è pronta a fare il grande passo, presentando suo figlio ad Enzo Capo. Lui però sembrerebbe correre un po’ troppo. Tant’è che vorrebbe avere un figlio da Pamela Barretta, ma quest’ultima non si sente ancora pronta.

La loro relazione è iniziata da poco e vuole essere maggiormente sicura del sentimento che li lega prima di mettere al mondo un bambino.

Enzo Capo del Trono Over è però pronto ad aspettare e durante il corso della registrazione di Uomini e Donne ha fatto una sorpresa a Pamela.

Enzo Capo fa una sorpresa a Pamela Barretta, facendole recapitare una scatola di rose rosse contenente un biglietto su cui c’è scritto “Mi sono innamorato di te”.

Il lieto di fine, tra l’altro, non sembra essere previsto soltanto per loro. Secondo recenti indiscrezioni, Tina Cipollari è pronta a sposarsi con il compagno Vincenzo Ferrara.