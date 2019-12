Giorgia Lopez chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giorgia Lopez è una ballerina di 24 anni. È nata a Siracusa nel 1995 dov’è vissuta per tutta la sua infanzia insieme alla sua famiglia, fin quando nel 2015 non decide di trasferirsi a Roma. Si appassiona alla danza fin da piccola per questo motivo decide di iniziare a praticarla sin da giovane.

A Witty ha affermato che si definisce una persona “sfigata”, scaramantica, buffa, sognatrice e crede nell’amore. Il suo grande rimpianto è stato quello di aver sempre seguito l’amore, anche quando questo le è costato tanto come rinunciare ad importanti occasioni di lavoro nella danza. Ha alcune fissazioni come alcuni oggetti che secondo lei portano fortuna: in questo momento ne ha 15.

Nome: Giorgia Lopez

Età: 24 anni

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Siracusa

Segno zodiacale:

Professione: Ballerina

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Giorgia Lopez: Instagram e vita privata

Giorgia Lopez è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 12,5mila persone e con conta oltre 160 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto e video mentre balla e mostra tutto il suo talento. Sono presenti anche scatti insieme alla sua famiglia, alle colleghe di lavoro e al suo fidanzato. Se volete seguirla, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Mentre su Facebook e su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Sbirciando un po’ sul suo profilo social è possibile vedere che ha un ragazzo del quale, però, non sappiamo il nome

Giorgia Lopez: carriera

Giorgia Lopez si appassiona alla danza fin da piccola infatti inizia ad allenarsi scoprendo di avere un talento straordinario. Seguono anni di studi che la spingono a lasciare la sua amata casa per trasferisci a Roma. Ed proprio qui che cerca la strada per il successo.

Infatti la ballerina decide di partecipare ai casting di Amici, qui viene apprezzata per il suo talento e la sua tecnica infatti riesce ad ottenere il tanto ambito banco della scuola. Tuttavia il suo ingresso non è stato visto di buon occhio, infatti i suoi colleghi non hanno apprezzato la performance e hanno criticato le capacità.