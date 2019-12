Uomini e Donne | Tina Cipollari e Vincenzo Ferrari avrebbero deciso di sposarsi e quale testimone migliore se non la conduttrice del Trono Classico e Trono Over, Maria De Filippi?

Uomini e Donne ha visto, seppur questa volta all’esterno degli studi Elios, sbocciare l’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara.

I due, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo avrebbero deciso di convolare a nozze e quale testimone migliore se non Maria De Filippi?

Il settimanale ha ipotizzato che la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe svolgere l’ambito ruolo anche se al momento tutto è da decidere.

Tranne il mese delle nozze: quello sembra essere stato scelto dalla storica opinionista del Trono Over.

Uomini e Donne: Maria De Filippi fa da testimone a Tina?

Uomini e Donne, tra poche ore, tornerà con una nuova registrazione del Trono Over, ma prima il settimanale Nuovo ha annunciato il secondo matrimonio di Tina Cipollari.

Secondo il settimanale, l’opinionista di Maria De Filippi avrebbe scelto di lasciarsi alle spalle il suo primo matrimonio con Kikò Nalli, attualmente impegnato con Ambra Lombardo, e di concedersi un secondo matrimonio con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano a Marzo. Nonostante qualche tempo fa si mormorasse di una crisi di coppia, i due sembrano essere più felici che mai.

Anche se l’opinionista di Uomini e Donne, almeno per il momento, non si è ancora pronunciata in merito, ma il settimanale sembra esserne certo.

“Tina va a nozze con il suo Vincenzo: Maria farai da testimone?” è possibile leggere sulle pagine del giornale. Sicuramente, qualora la notizia sarà confermata dai diretti interessati, Maria De Filippi avrà un ruolo abbastanza centrale all’interno delle nozze, visto il profondo legame che si è creato con la sua opinionista.

Intanto, Tina Cipollari di Uomini e Donne è impegnata con la registrazione del Trono Over. Dopo la segnalazione su Juan Luis Ciano, pare che quest’ultimo sia pronto a ritornare negli studi Elios di Roma.

Che i problemi riscontrati con Gemma Galgani si siano improvvisamente risolti durante il periodo natalizio? Staremo a vedere.