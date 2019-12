Barbara d’Urso ha ospitato a Live Non è la d’Urso Paola Caruso. La showgirl, in questi giorni dopo la puntata, è stata insultato su Instagram

Barbara d’Urso, non è di certo un mistero, è molto affezionata a Paola Caruso.

Non solo a causa del suo difficile passato, la conduttrice l’ha aiutata a riabbracciare la sua madre biologica, ma anche per il difficile periodo che sta vivendo con Moreno Merlo e con il padre di suo figlio Michelino.

Dopo l’ospitata della showgirl a Live Non è la d’Urso, l’ex bonas di Avanti un altro è stata insultata sui social, ma la sua replica non è tardata ad arrivare.

Leggi anche:

Paola Caruso | Katia Fanelli tuona: “Hai usato tuo figlio per soldi!”

Barbara d’Urso: Paola Caruso insultata sui social dopo Live

Barbara d’Urso, che pare abbia nuovi progetti oltre l’Italia, ha sempre consigliato a Paola Caruso di non badare agli insulti che si ricevano sui social.

Ma l’ex bonas di Avanti un altro non sembra aver seguito il consiglio della conduttrice di Pomeriggio 5.

Alcuni hater, infatti, hanno “elegantemente” suggerito alla showgirl di pensare a fare la mamma, piuttosto che essere sempre presente in tv a litigare con Moreno Merlo.

Paola ha replicato che lei non ha bisogno di andare a fare la mamma, visto che è un lavoro che lei svolge regolarmente 24 ore su 24.

“Piuttosto che pensare a quello che faccio io” ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso. “Pensa alla tua di vita!” ha concluso.

Paola Caruso ha sbottato sui social, mentre il duro scontro con Moreno Merlo sembrerebbe continuare anche a telecamere spente. Lui l’aveva accusata di averlo picchiato, ma lei ha smentito di essere stata violenta con lui.

Anche se alcuni blogger, come ad esempio Deianira Marzano, ha rivelato che la storia tra i due sarebbe totalmente falsa e studiata a tavolino soltanto per apparire nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.

Paola Caruso e Moreno Merlo, almeno per il momento, hanno preferito non replicare di fronte ad accuse del genere e di proseguire dritto per la loro strada a farsi battaglia l’uno contro l’altro. Riuscirà la coppia, se non a fare pace, ma ad avere un rapporto civile?