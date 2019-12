Paola Caruso replica all’ex fidanzato Moreno Merlo che l’ha accusato di averlo picchiato: “ha aspettato 15 giorni per dire che l’ho minacciato e percosso”.

Paola Caruso replica a Moreno Merlo su Instagram dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato che, ai microfoni di Domenica Live, l’ha accusata di averlo picchiato. L’ex Bonas di Avanti un altro punta il dito contro Moreno il quale, stando a quanto scrive la Caruso, avrebbe deciso di raccontare la propria versione dei fatti solo dopo 15 giorni dall’accaduto.

Paola Caruso contro l’ex fidanzato Moreno Merlo: “non l’ho picchiato. Talmente pulito che ha aspettato 15 giorni per dire che l’ho minacciato e percosso”

Non si placa la guerra tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo le pesanti accuse della Caruso a cui Moreno aveva replicato su Instagram, la querelle si arricchisce di un nuovo capitolo. Merlo, infatti, è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica Live raccontando la propria versione dei fatti:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dopo le dichiarazioni che Moreno ha rilasciato ai microfoni di Barbara D’Urso, Paola Caruso ha replicato su Instagram. “Moreno è talmente pulito che ha aspettato 15 giorni per dire che l’ho minacciato e percosso. Fino a 15 giorni fa dormiva con me e mi scriveva che mi amava. Io ho depositario una denuncia da settimane ormai, lui zero. Aspettate di vedere il mio certificato. Il fulcro della questione è che lui mi registrava di nascosto, è reato penale”, ha attaccato la Caruso.

Leggi anche—>Paola Caruso | Katia Fanelli tuona: “Hai usato tuo figlio per i soldi

“Ha ricevuto talmente tante percosse da parte mia che la mattina dopo è venuto sotto casa con gente che avrebbe dovuto guardargli le spalle e non aveva alcun segno. Sono spariti in 10 ore. Moreno ha ricevuto una diffida e una denuncia. Adesso farò un’altra denuncia. Mi fa schifo, non lo rivorrei al mio fianco nemmeno per un milione di euro”, ha concluso.