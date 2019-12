Barbara d’Urso lascia l’Italia: nuovi progetti dopo Pomeriggio 5?

Barbara d’Urso dopo la fine delle dirette di Pomeriggio 5, per quest’anno, è volata negli studi Mediaset situati in Spagna. Nuovi progetti in vista per la conduttrice?

Barbara d’Urso ha da poco concluso una straordinaria stagione di Pomeriggio 5.

Il programma, infatti, ha sempre battuto i competitor, totalizzando sempre ottimi ascolti.

In molti hanno ipotizzato che durante questo periodo di feste, la conduttrice di Live Non è la d’Urso si fosse presa qualche giorno di relax, lontana dal lavoro, ma così non è.

La d’Urso è in Spagna. A comunicare la notizia, ci ha pensato la diretta interessa sui suoi profili social, che ha annunciato ai suoi fan di essere negli studi spagnoli di Mediaset. Cosa bolle in pentola?

Barbara d’Urso lascia l’Italia dopo Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso, che recentemente ha chiarito la sua posizione con l’ordine dei giornalisti, non appena concluso il suo lavoro a Pomeriggio 5 quest’anno, è subito volata negli studi spagnoli di Mediaset.

La bella conduttrice ha visitato gli studi del Grande Fratello Vip, l’edizione spagnola si è conclusa qualche giorno fa e ha visto la partecipazione del no strano Gianmarco Onestini, e di un noto programma ispanico simile a quelli che Barbara conduce in Italia.

Il motivo di tale viaggio non è ancora stato rivelato, ma in molti sospettino che la padrona di casa di Live Non è la d’Urso sia giunta in Spagna per approdare ad alcuni programmi che vanno ben oltre il bel paese.

Già qualche tempo fa, infatti, la d’Urso fa contattata dalle reti spagnole per lavorare ad alcuni programmi esteri, ma lei aveva gentilmente declinato l’invito.

Che questa volta, invece, sia arrivata quella buona di estendere i suoi programmi anche al di fuori dell’Italia? Barbara d’Urso lascia l’Italia per lavorare in Spagna?

Intanto, in questi giorni, non si fa altro che parlare della furente lite con Sergio Vessicchio.

Il video in cui la conduttrice lo prega di salutargli la sorella è ormai diventato virale, su cui sono state create numerose parodie che spopolano sul web. La stessa Barbara, infatti, è solita condividerle sui social.