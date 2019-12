Beyoncé morsa sulla faccia | Ecco chi è stato

Qualcuno ha morso la fascinosa e sensuale cantante sulla faccia. Inizia una vera e propria caccia alla ricerca del colpevole

Chi è stato a mordere la faccia della bella cantante? Da qualche giorno questa notizia è divenuta virale, non si parla d’altro. Proviamo a scoprire di più.

Il morso sulla faccia

La notizia dilaga da diversi giorni ormai e pare che questo gesto privo di motivazioni plausibili sia accaduto durante una festa a Los Angeles. Durante il party la cantante è stata aggredita da un’attrice che improvvisamente le morde il viso.

L’assurda vicenda è stata riportata da Tiffany Haddish, una degli invitati della festa proprio come Jay Z e Beyoncé.La comica, attrice e personaggio televisivo statunitense ha raccontato al magazine GQ di aver assistito ad una momento davvero scioccante che ha coinvolto la povera Beyoncé.

Tra le due ci sarebbe stato un selfie di conoscenza e uno scambio di parole davvero breve per poi arrivare alla vicenda incredibile.

Nel frattempo alla festa si aggirava una tipa molto strana che ad un certo punto si è avvicinata a Beyoncé e a quel punto la cantante sarebbe scappata via correndo e urlando “Jay, vieni qui! Questa put***a…”

Subito in aiuto corre un’amica di Queen B che esclama “mi è passata vicino e ha detto: ma ci puoi credere che questa ha appena morso Beyoncé?”. “Beyoncé era al bar – ha svelato -, e le ho detto: Ti ha morso davvero? Stasera se la vedrà brutta! E lei: Tiffany, non dirlo, è sotto l’effetto di droghe. Non è neppure ubriaca, è drogata. Lei non è davvero così”.

Chi è stato?

Un altro dettaglio indicativo emerge dalla scabrosa vicenda. Poco prima Jay Z viene toccato da una donna, gesto che aveva provocato la gelosia di Queen B che le aveva gridato “Togli subito le mani dal petto del mio uomo”.

Il morso c’è stato, a confermarlo diverse star tra cui Chrissy Teigen, moglie di John Legend. I sospettati sono tanti ma negano tutti. Si parla di Sara Foster, Rihanna, Jennifer Lawrence, Natalie Portman e Jennifer Aniston. Tutti hanno concluso non ammettendo il fattaccio ma qualcuno deve pur aver aggredito Beyoncé, quel qualcuno è tra gli invitati!