Natale | Ecco perchè abbiamo bisogno di meno regali e più amore

Il miglior regalo di Natale che puoi fare quest’anno è l’Amore. Ecco perchè abbiamo bisogno di meno regali di Natale e più amore.

Il Natale è sempre stato l’occasione per le famiglie di incontrarsi e condividere momenti eccezionali attorno a un tavolo ben fornito. Ma se la convivialità è il fulcro di questa celebrazione, l’eccitazione generale all’idea di scartare i regali nascosti sotto l’albero è spesso al suo apice.

In effetti, grandi e piccini sono impazienti di scartare i doni offerti l’un l’altro. Alcuni bambini arrivano fino a non chiudere occhio quando i genitori li costringono ad aspettare la sera del 25 dicembre per aprire i regali.

E se decidessimo di agire fuori dagli schemi e infondere più valori umani nei più piccoli invece dei valori materiali?

La società dei consumi di oggi predispone molti soldi per le festività natalizie. Ma mentre alcuni sono felici di godersi i festeggiamenti, altri rabbrividiscono all’idea del Natale, se ti interessa sapere di più su questo aspetto, leggi il nostro articolo: Che rappresenta il Natale per te?. Ad ogni modo quello che volevamo sottolineare è che per i sostenitori del Natale, questo è sinonimo di amore, condivisione e gratitudine principi dovrebbero essere al centro dello spirito di questa festa, ma non è sempre così.

Regali di Natale, un simbolismo speciale

Mentre pagani e cristiani si litigano una propria versione riguardo le origini del Natale, diverse credenze evidenziano alcune profezie su questo argomento.

Nell’antichità, le civiltà celebravano i solstizi invernali durante i quali offrivano doni sotto forma di monete o vari piatti in onore della dea della salute.

Molto più tardi, i cristiani ripresero questa tradizione con riferimento alle offerte fatte a Gesù dai magi. Nella fede cristiana, i doni avevano una rappresentazione particolare poiché salutavano la divinità e la grandezza di Cristo.

Nel Medioevo, il Natale era diventato un rito religioso in cui le famiglie davano regali modesti ai bambini e ogni famiglia condivideva un pasto festivo.

E se quest’anno questa vacanza fosse l’occasione per offrire più amore?

Invece di abituare i bambini a spendere ingenti somme di denaro in beni materiali di cui prima o poi si stancheranno, è meglio insegnare loro valori più encomiabili. L’amore non è il dono più grande che si possa fare e ricevere?

In realtà, questa celebrazione dovrebbe essere un’opportunità per aprire il tuo cuore, esprimere i tuoi veri sentimenti e donare al tuo prossimo.

Più amore e meno regali!

I bambini hanno bisogno di trascorrere del tempo di qualità con i genitori, di sentirsi amati, supportati e consigliati. Senza il supporto dei genitori e l’amore incondizionato, non possono davvero costruirsi. Il Natale è quindi un’ulteriore opportunità per mostrare tutto il nostro amore alle persone che ci circondano, ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri amici e ai nostri compagni di vita.

Più condivisione e più felicità!

Il Natale è anche un’opportunità per fare del bene intorno a noi ed aiutare chi è nel bisogno. Non ci pensiamo molto spesso, ma mentre spendiamo centinaia di euro in regali, alcune persone non riescono nemmeno a sbarcare il lunario. I senzatetto non sanno cosa ne sarà di loro il giorno successivo. Molte associazioni solidali quest’anno hanno intrapreso l’iniziativa di appendere delle sciarpe ai rami degli alberi della città proprio per aiutare il prossimo, se durante le feste noti sciarpe appese per strada significa questo.

Aprendoci alla condivisione e all’amore altruistico, contribuiamo alla sopravvivenza dell’umanità. Unisciti a coloro che si sono fatti ispirare dalle festività natalizie per aumentare le loro donazioni e fare buone azioni. Vestiti, cibo, denaro o vecchi oggetti possono aiutare i poveri e dare loro una parvenza di felicità.

