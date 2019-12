Natale | Che rappresenta il Natale per te?

Molti di noi non vedono l’ora di trascorrere il Natale con la famiglia. Altri stanno già facendo outing per non perdere le staffe. E tu, sei sensibile al fascino natalizio?

Euforia, fastidio, depressione … Celebrare il Natale ispira emozioni contrastanti. Alcune persone stanno aspettano il D-day con l’euforia nel cuore, mentre altri stanno già sospirano e stringono i denti per resistere ancora una volta. Che idea abbiamo attualmente del Natale?

Cosa rappresenta il Natale per le persone?

Il Natale è di nuovo alle porte e le persone in tutto il mondo sono impegnate nei preparativi per la propria versione di Natale che solitamente si traduce in una cena con tutta la famiglia. Il Natale è il momento delle rimpatriate di famiglia, del legame familiare, del rinnovamento delle amicizie, dello scambio di regali e delle vacanze.

I cristiani di tutto il mondo celebrano il Natale in diversi modi, seguendo le loro credenze e le loro tradizioni. Il Natale è principalmente un momento per festeggiare. Primo fra tutti è la celebrazione della nascita di Gesù. Ha lo scopo di portare un messaggio di pace e speranza, ma questo messaggio viene spesso messo in ombra dallo stress che la preparazione del Natale porta a molte persone.

Natale e stress

Lo stress potrebbe essere dovuto al concetto di commercialismo che è stato legato alla celebrazione altrimenti religiosa?

La maggior parte delle persone sono impegnate al lavoro e prepararsi per le festività natalizie è qualcosa che di solito viene riservato all’ultimo minuto.Tra una corsa ai regali e una ai preparativi per il pranzo lo stress assale e perfino i jingles natalizi scatenano l’ira delle persone.

Questo è il motivo per cui negozi, grandi magazzini, centri commerciali, negozi di generi alimentari e supermercati sono affollatissimi pochi giorni prima di Natale con gli acquirenti dell’ultimo minuto.

E a proposito di centri commerciali affolati, una riflessione viene spontanea riguardo ai regali di natale. Mentre i regali in passato erano più semplici, oggi le persone sono più esigenti riguardo ai doni che fanno e ricevono, in particolare i giovani, l’essenza ha lasciato il passo all’incontinenza.

In passato, i bambini erano contenti quando ricevevano denaro, caramelle, frutta, un nuovo paio di scarpe o nuovi vestiti. Ora i bambini vogliono avere gli ultimi gadget di videogiochi, telefoni cellulari e giocattoli ad alta tecnologia.

Anche le feste sono diventate una parte importante delle celebrazioni natalizie. Ci sono feste in ufficio, feste comunitarie tra amici e colleghi di lavoro. È quasi impossibile respingere gli inviti, quindi partecipare alle feste durante il periodo natalizio è diventato un obbligo sociale. Mentre le feste sono sempre più gettonate, l’essenza della celebrazione del Natale si perde in qualche modo in tutta questa eccitazione.Cosa è rimasto del significato più tradizionale del Natale?

Che cos’è il Natale tradizionale?

Anche se molte persone hanno quasi dimenticato cosa significhi davvero Natale, ci sono ancora molte persone giovani e meno giovani in tutto il mondo, che hanno una visione diversa di cosa sia il Natale. Ecco alcuni significati di base:

Non si tratta di regali ma di celebrare la nascita del Creatore.

È ricordare la nascita di Gesù e prendersi cura, condividere e donare alle persone che non hanno case.

È il momento da passare con la famiglia.

È per ringraziare Dio.

Si tratta di aprire regali e divertirsi, stare con la famiglia senza l’impegno della scuola o del lavoro.

Aiutare le persone svantaggiate a godersi il Natale.

È tempo trascorso con la famiglia e un tempo da restituire alla comunità.

È testimoniare la vera eccitazione e l’incanto della stagione attraverso gli occhi dei bambini.

È il momento di riflettere su ciò che è veramente importante nella vita.

Significa condividere l’amore e aiutare le altre persone.

Si tratta di mostrare gratitudine e compassione.

È il momento di rendere felici gli altri.

Il messaggio generale è chiaro. Natale significa trascorrere più tempo con la famiglia, mostrando gratitudine e amore, condividendo e rendendo felici le persone e ricordando la nascita del Salvatore, Gesù Cristo. Questi sono i significati generali del Natale per molte persone. Qual è il tuo?

