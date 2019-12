Uomini e Donne | Ida e Riccardo lasciano il Trono Over: le...

Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scelto di abbandonare il Trono Over. In queste ore, sono arrivate le prime dichiarazioni della dama sul suo profilo Instagram

Uomini e Donne ha dato luce a una “nuova” coppia: quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over.

La coppia, dopo la proposta di matrimonio in puntata, era assente durante l’ultima registrazione dell’anno.

Nelle scorse ore però, la migliore amica di Gemma Galgani ha aggiornato il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che la ritrae felice e serena più che mai al fianco del suo compagno.

Che sia finalmente giunto il loro lieto fine, quello che da tanto aspettavano?

Uomini e Donne: Ida e Riccardo lasciano il Trono Over

Assenti durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, in cui Gemma Galgani ha scoperto un’amara verità sul suo corteggiatore Juan Luis, la coppia formata da Ida e Riccardo del Trono Over è al settimo cielo.

I due stanno riprovando a rimettere in sesto la loro relazione al di fuori delle telecamere. Entrambi hanno voglia di lasciarsi i vecchi dissapori alle spalle, pronti a ricominciare dopo la proposta di matrimonio in studio.

“Ci sono soltanto due giorni durante l’anno in cui non puoi fare niente” ha scritto Ida Platano del Trono Over. “Uno si chiama ieri, mentre l’altro si chiama domani” ha continuato la compagna di Riccardo Guarnieri.

“Questo vuol dire che che oggi è quel giorno che aspetti, quello giusto per continuare ad amare e credere. Quello adatto per vivere” ha concluso la migliore amica di Gemma Galgani.

La coppia, che di recente ha svelato un retroscena sul sulle loro nozze, non vede l’ora di continuare a viversi, ma i loro fan non devono assolutamente temere di non vederli più sul piccolo schermo.

Ida Platano di Uomini e Donne, insieme a Riccardo Guarnieri ovviamente, sarà sicuramente invitata al Trono Over per aggiornare il pubblico su come sta andando questa storia d’amore che tanto ha fatto sognare.