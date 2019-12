Trono Over | Ida e Riccardo matrimonio. Lei svela : “Sono già sposata”

Trono Over di Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri presto saranno marito e moglie, ma la dama di Maria De Filippi ha fatto una rivelazione sulle nozze

Al Trono Over di Uomini e Donne è stato annunciato un secondo matrimonio, in passato c’è già stata una coppia che è convolata a nozze.

Come annunciato in puntata, ci sarà il matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, un evento particolarmente atteso dai fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Al momento, visto che le nozze non saranno a breve, i telespettatori possono gustarsi qualche anticipazione attraverso alcuni retroscena svelati sul magazine di Uomini e Donne dalla dama del parterre femminile.

Trono Over | Ida e Riccardo matrimonio: retroscena di lei

Il Trono Over di Uomini e Donne non vede l’ora di veder celebrate le nozze tra Ida e Riccardo.

La coppia, prima del grande evento di cui non è ancora stata fissata la data, ha svelato qualche retroscena che ha spiazzato e non poco i fan del programma di Maria De Filippi.

Ida Platano è già sposata, dettaglio che era sfuggito al pubblico del piccolo schermo. La migliore amica di Gemma Galgani, che ha ricevuto una grave segnalazione su Juan Luis Ciano, ha dichiarato di aver già indossato l’abito bianco in passato e per questo motivo ha intenzione di non seguire la tradizione in questa nuova unione con Riccardo Guarnieri del Trono Over.

“Sicuramente” ha anticipato la dama del parterre femminile di Uomini e Donne. “Non indosserò un abito di colore bianco” chiarisce subito Ida Platano del Trono Over.

“Ancora non ho deciso il colore, ma vi avviso: non sarò di certo una sposa classica”.

Speriamo che Riccardo Guarnieri non aspiri ad avere al suo fianco, durante il giorno del matrimonio, una sposa tradizionale. Altrimenti le sue aspettative saranno presto deluse.

