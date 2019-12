Andrea Denver | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Andrea Denver chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Andrea Denver è un modello e influecer di 28 anni. Lui è nati il 3 maggio 1991 a Verona sotto il segno del Toro. Il suo vero nome è Andrea Salerno, Denver è un cognome d’arte che ha scelto in onore della sua squadra di basket NBA preferita: i Denver Nuggets.

Dopo aver conseguito il Diploma si laurea in Scienza della Comunicazione presso L’Università degli Studi Di Verona nel 2013. Consegue anche un Master in comunicazione, in Florida.

In seguito si traferisce a New York dove inizia a riscuotere molto successo tant’è che arriva a firmare contratti per case di moda internazionali. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome d’arte: Andrea Denver

Nome: Andrea Salerno

Età: 28 anni

Data di nascita: 3 maggio 1991

Luogo di nascita: Verona

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Laura

Professione: Modello

Altezza: /

Peso: /

Andrea Denver: Instagram

Il suo profilo Instagram conta 1,2milioni followers e oltre 1300 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici e foto insieme alla sua famiglia ed i suoi amici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata.

Il 28enne ha un account anche su Facebook dove è seguito da 81mila persone. È solito condividere post o foto che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter è seguito da 15,3mila followers e conta oltre 4,7mila Tweet che riguardano la sua vita e la sua carriera. Se volete seguirlo, trovate qui il suo account.

Andrea Denver: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale sappiamo che nel 2015 si diffonde il gossip riguardo una presunta storia tra lui e Madonna poiché lei aveva pubblicato sul suo profilo una foto dei suoi addominali. Ma in realtà i due non si erano mai conosciuti tuttavia Andrea di è sentito lusingato dalle attenzioni ricevute, soprattutto perché provenienti da un personaggio di grande spessore come lei.

Per il momento sembra che il 28enne sia single infatti curiosando qua e la sui suoi social non è stato possibile recuperare nessuna informazione sulle sue relazioni. Per tanto, per la gioia delle sue fans, possiamo dedurre che sia single.

Andrea Denver: carriera

Andrea Denver dopo essersi trasferito nella Grande Mela inizia a firmare numerosi contratti ed infatti è rappresentato da numerose agenzie come la “Soul Artist Management” di New York, la “Next London” di Londra, la “Uno Models” di Barcelona, la “Wilhelmina Los Angeles” di Beverly Hills, la “PMA” di Amburgo e la “Kult Australia” di Sidney.

Ha avuto l’onore di lavorare e posare per importantissimi brand come Ralph Lauren, Hugo Boss, Brooks Brothers, Abercrombie, Mac Cosmetics, Diadora, e Daks Sport. Ha partecipato ad alcuni video musicali tra cui “I Luh Ya Papi” di Jennifer Lopez e “Blank Space” di Taylor Swift.

Inoltre è apparso su famose testate di moda quali Men’s Health, L’Officiel Hommes e Lui Magazine. Il modello è molto ambito per promozioni sui social media, per spot pubblicitari, video musicali, stampa, editoria e come testimonial di marchi.

Nel 2019 viene svelata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, a rivelare la sua presenza è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini attraverso un post postato su Instagram. La foto in questione mostra gli addominali scolpiti e prefetti del ragazzo: “Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimo concorrente del GF si è alzato solo ora… beato lui!”