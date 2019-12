Uomini e Donne | ex del Trono Over tuona: “Sei lì solo per ricattare!”

Uomini e Donne | ex del Trono Over tuona: “Sei lì solo...

Uomini e Donne | Stefano Torrese nelle scorse ore ha lanciato un durissimo attacco nei confronti di Armando Incarnato del Trono Over, accusandolo di far parte della trasmissione di Maria De Filippi soltanto per ricattare gli altri protagonisti del parterre

Uomini e Donne, come al solito, è nell’occhio del ciclone. Questa volta Stefano Torrese del Trono Over si è lasciato andare ad un lungo attacco nei confronti di Armando Incarnato uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione del dating show di Maria De Filippi.

Stefano non ha particolarmente apprezzato la segnalazione di Armando su Juan Luis Ciano e sul suo profilo Instagram non le ha di certo mandate a dire, anche se ha preferito non fare nomi.

Ma il riferimento ad Armando è quasi impossibile da non cogliere nelle sue parole.

Uomini e Donne: Stefano Torresse contro Armando Incarnato

Il Trono Over di Uomini e Donne ha fatto da sfondo a una grave insinuazione di Armando nei confronti di Juan Luis. La scena oltre a non essere particolarmente apprezzata in studio, Gianni Sperti ha accusato Armando di essere geloso del corteggiatore di Gemma Galgani che attirerebbe a sé tutte le attenzioni del piccolo schermo, non è stata gradita nemmeno dagli ex protagonisti del parterre maschile del programma.

A Stefano Torrese non è andato a genio l’atteggiamento di Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e Donne e sul suo profilo Instagram non le ha di certo mandate a dire.

“Questa lotta a chi insulta e spia la vita del prossimo non solo non la capisco” ha scritto Stefano Torrese contro Armando Incarnato. “Ma non la condivido! Se sei lì soltanto per ricattare i tuoi colleghi, con il mero scopo di ottenere un po’ di visibilità invece che pensare a trovare l’amore” ha aggiunto Stefano. “Stai certo che prima o poi la ruota girerà pure per te!”.

Almeno per il momento Armando Incarnato non ha ancora replicato all’attacco, ma sicuramente durante la prossima registrazione Trono Over di Uomini e Donne non le manderà di certo a dire.

Infatti il pubblico da casa non vede l’ora di leggere le nuove anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire anche come procede la storia di Ida e Riccardo.