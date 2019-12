Trono Over | Armando Incarnato durante la puntata di oggi di Uomini e Donne ha fatto una grave insinuazione nei confronti di Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani

Al Trono Over di Uomini e Donne è andata in onda un’accesa lite tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano.

Il giovane cavaliere ha accusato il corteggiatore di Gemma Galgani di non essere così limpido e sincero come dice di essere, in quanto avrebbe iniziato svariate conoscenze che donne che non frequentano il parterre della trasmissione, ma non solo.

Armando ha accusato Juan Luis di averci provato con sua sorella, che ha la metà dei suoi anni.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha offerto al pubblico del piccolo schermo l’ennesima lite.

Questa volta, dopo le provocazioni di Gemma Galgani a causa della sua eccessiva gelosia, ci ha pensato Armando Incarnato a far arrabbiare il cavaliere Juan Luis Ciano. Cosa è successo?

Armando Incarnato del Trono Over ha messo in dubbio la sincerità del corteggiatore di Gemma Galgani, facendo in puntata una segnalazione su Juan Luis Ciano.

Cosa ha rivelato l’ex corteggiatore di Ida Platano? Armando ha dichiarato che Juan Luis Ciano del Trono Over non starebbe frequentando soltanto Gemma Galgani, ma anche altre signore al di fuori del programma. In più, tanto per non farsi mancare nulla, avrebbe perfino contattato la sorella di Armando, provandoci con lei. “Ma non ti vergogni?” ha esordito Armando di Uomini e Donne. “Ha la metà dei tuoi anni!” ha proseguito.

In studio nessuno è sembrato credere alla segnalazione di Armando, affermando che quest’ultimo dice sempre le cose a metà senza mai portare a conclusione quanto segnalato in puntata. Armando, infatti, ha dichiarato di avere le prove di ciò che ha, ma almeno per il momento ha preferito non mostrarle.

Gianni Sperti è convinto che quest’ultimo sia soltanto geloso di Juan Luis, a causa delle attenzioni mediatiche che riceve quest’ultimo.