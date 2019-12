La biancheria intima indica molte cose. Sappi che la lingerie che indossi indica il tipo di donna che sei veramente. Nota anche che se un giorno il tuo uomo decide di regalarti lingerie, lo farà consciamente o inconsciamente in base a ciò che pensa di te e delle tue abitudini in fatto di biancheria intima.

Le tue scelte sono spesso condizionate dalla tua personalità e dalla tua percezione delle cose, e in generale, i vestiti che scegli riflettono una parte della tua personalità, il tuo modo di essere e di vivere. Anche la tua biancheria intima dice molto su di te! Sicuramente non del tutto, ma la tua lingerie trasmetterà inconsciamente molti messaggi e codici all’altra metà sull’argomento. E come dice il famoso detto: siamo le scele che facciamo!

Ti potrebbe interessare anche>>> Le 5 ragioni per cui non indossare gli slip fa bene alla salute

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ecco alcuni tipi di lingerie che dicono molto su che donna sei!

Boxer

Se i pantaloncini sono i tuoi preferiti, possiamo dirti che sei una donna sportiva. Sei molto a tuo agio nei panni da uomo, ma soprattutto, sei il tipo di ragazza che si veste per se stessa e il comfort è la tua priorità.

Tanga

Ti piace sentirti sexy e lo mostri! Potresti essere un pò intimidatoria. E quando si tratta di discussioni, sei feroce. I tuoi amici sono sempre in cerca di aiuto con piani o suggerimenti. Credi sempre in te stessa.

Bikini

Se preferisci il bikini, sei il tipo di persona chiama il caldo, i vestitini e sogna di trascorrere la maggior parte delle giornate su una spiaggia da qualche parte, lasciarti andare e sbarazzarti di tutte le tue preoccupazioni nell’oceano. Ti piace ballare in festival musicali, concerti, ma odi i pettegolezzi in ufficio. Vuoi stare lontano da questa roba.

Coulotte

È la base! Comfort e semplicità. Il comfort è sempre stato una priorità per te e non stai prestando attenzione a ciò che gli altri pensano delle tue scelte di biancheria intima. Ma la cosa migliore che ti caratterizza è che sei originale e hai un bell’aspetto. Non complicherai mai la tua vita!

Perizoma

Sei una donna sessualmente libera, che ama la compagnia di amici maschi più delle donne. Questo perché hai sempre trovato più conforto con il maschile che ti fa sentire molto a tuo agio. I tuoi amici ti chiamano “Regina della festa”.

Slip

I French Knickers, come piace chiamare dagli inglesi, sono comodi e sexy allo stesso tempo. Puoi essere calmo e timido ma mai docile. Non ti piace correre dietro le persone per fare nuove amicizie. Tuttavia, la lealtà è sempre stata la tua modalità predefinita, i tuoi amici possono sempre contare su di te quando hanno bisogno di te.

Nude

Non ti importa di cose casuali come la biancheria intima. Sei una persona che ha soluzioni a tutto, a cui piace godersi il suo tempo e divertirsi piuttosto che stare a casa per piegare e mettere in ordine i suoi vestiti. Vivi la vita con molta passione e trovi bellezza infinita in ogni cosa.

Ti potrebbe interessare anche>>> Tasca interna negli slip femminili, ecco a cosa serve