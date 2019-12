Antonio Zequila chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Antonio Zequila è un personaggio televisivo e conduttore di 55 anni. Lui è nato il 1 febbraio 1964 a Atrani (in Campania) sotto il segno dell’Acquario, è alto 182 centimetri e pesa circa 65 kg. Da anni ormai è soprannominato Er Mutanda, grazie all’esperienza nel reality show L’isola dei famosi.

Antonio ha ricevuto molta visibilità sui social in seguito alla sua celebre litigata con Adriano Pappalardo. Il tutto è avvenuto nel programma Domenica In all’epoca condotto da Mara Venier. A causa dello scontro i due sono stati allontanati dalla RAI mentre la conduttrice ha perso la conduzione dello spettacolo. Il video della sua forte reazione con gli anni è diventato un meme (un tormentone) utilizzato da tutti.

Fin da piccolo si appassiona al mondo dello spettacolo, anche se l’ha sempre visto lontano anni luce dalla sua realtà. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Nome: Antonio Zequila

Soprannome: Er mutanda

Età: 55 anni

Data di nascita: 1 febbraio 1964

Luogo di nascita: Atrani (Campania)

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio:

Professione: Attore, Personaggio televisivo

Altezza: 182 cm

Peso: 65 kg

Account social: Instagram Twitter

Antonio Zequila: Instagram

Antonio Zequila è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 4,5mila persone e conta oltre 480 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ai suoi amici e colleghi di lavoro. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 55enne sembra non abbia attivo nessun profilo su Facebook, qui quello che trovate sul web probabilmente sono profili falsi o Fanpage. Mentre su Twitter ha un profilo attivo che non utilizza da diversi anni ma che ha ripreso in mano qualche mese fa. Qui ama condividere tweet di vario genere, da articoli a pensieri quotidiani. Il suo account lo trovate qui.

Antonio Zequila: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Antonio Zequila sappiamo che è stato fidanzato per 7 anni con Ines Muriel. I due si sono conosciuti a Roma, si trovavano ad una festa a casa di amici. Tuttavia la loro storia si è conclusa nel 2018.

Antonio è sempre stato molto interessato ad una famosissima donna del piccolo schermo, Tina Cipollari. In un’occasione ha anche affermato di avere sempre provato molta attrazione e non nasconde che proprio al suo matrimonio nel vederla accanto ad un altro uomo gli ha suscitato emozioni contrastanti.

Inoltre ha affermato: “Io e Tina ci conosciamo da più di vent’anni. Quando andavo spesso come ospite al Maurizio Costanzo Show ero molto mondano e frequentavo parecchi locali notturni a Roma come il Gilda, centro della vita notturna. Lì, l’ho incontrata per la prima volta, non era ancora la diva che è oggi. Mi ha colpito da subito: era bellissima e prosperosa, come piace a me. E tra noi è nata una simpatia reciproca che però non è mai sfociata in qualcosa di più. Molti anni dopo me ne sono pentito perché è stata lei a confidarmi che veniva in quel locale proprio per vedere me, perché le piacevo.”

Antonio Zequila: carriera

Antonio Zequila inizia la sua carriera di attore nel 1987, con il film Delizia. In seguito lo ritroviamo in diverse pellicole: nel 1990 in Sapore di donna, nel 1994 in Omicidio al telefono e l’anno successivo in Legittima vendetta, recita in Prigionieri di un incubo nel 2000 e in Parentesi tonde nel 2005. Mentre sul piccolo schermo lo vediamo in Centovetrine, College, Il maresciallo Rocca, Carabinieri e Il bello delle donne. Qualche anno più tardi è a teatro con Sei personaggi in cerca d’autore e Giovanna d’Arco.

A per lui la grande svolta arriva quando partecipa alla terza edizione de L’isola dei famosi. In seguito ottiene numerose offerte per fare da testimonial di diversi spot pubblicitari. Sempre in tv ha partecipato a Buona Domenica, Passaparola, Ci vediamo in TV, Caduta Libera, Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso, nelle vesti di ospite e opinionista.

Nel 2017 viene chiamto per interpretare un ruolo nella fiction ll bello delle donne… alcuni anni dopo. Mentre nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione al reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.