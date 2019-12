Trono Classico anticipazioni | Sara è la nuova tronista di Uomini e Donne che andrà a sostituire Veronica Burchielli

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, arrivate direttamente dalla redazione del programma, informano i telespettatori dell’arrivo di una nuova tronista!

Il suo nome è Sara. Sara avrà l’arduo compito di sostituire Veronica Burchielli, che ha abbandonato il programma per proseguire la sua relazione, nata negli studi Elios di Roma, con Alessandro Zarino.

Nell’attesa delle anticipazioni della registrazione Trono Classico 11 dicembre, conosciamo meglio Sara Shaimi, la nuova tronista di Uomini e Donne.

Trono Classico anticipazioni: Sara Shaimi è la nuova tronista

Il Trono Classico ha una nuova tronista! Sul canale Witty Tv, infatti, pochi minuti fa è stata pubblicata la clip di presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne!

Sara Shaimi è di Rieti e lavora come hostess. Vive da sola nella capitale del bel paese. E’ una giovane donna indipendente che non nasconde la difficoltà nel vivere da sola, senza richiedere l’aiuto di nessuno, nella cara città di Roma.

“Non mi vergogno ad ammettere che spendo quasi tutto il mio stipendio per l’affitto di un monolocale” ha dichiarato Sara Shaimi, la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne.

Sara Shaimi ha tanta voglia di innamorarsi ed ha confidato di aver sofferto, e non poco, per amore. Spesso si è sentita infatti come se non valesse abbastanza, a causa dei continui litigi e dissapori con il suo ex, ma quella relazione l’è servita per capire che l’amore deve farti sentire bene e nessuno merita di sentirsi sbagliati con se stessi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 11 dicembre non sono ancora trapelate in rete, anche se si mormora che Giulio Raselli sia prossimo alla scelta.

Il pubblico da casa è convinto che il tronista scelga Giovanna Abate, visto il forte legame che li unisce. Soprattutto se si considera che negli scorsi giorni è arrivata una forte segnalazione sulla corteggiatrice Giulia D’Urso.