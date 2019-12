Grande Fratello Vip 2020 | Marco Carta e Fabio Testi nel cast?

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti ufficiali: dopo Rita Rusic, nella casa sbarcheranno anche Marco Carta e Fabio Testi?

Non solo Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che tornerà in onda a gennaio. Alfonso Signorini, affiancato da Wanda Nara e Pupo che saranno gli opinionisti, condurrà la quarta edizione vip del padre di tutti i reality che tornerà a fare compagnia al pubblico di canale 5. I nomi dei concorrenti, tuttavia, non sono stati ancora annunciati anche se dalle indiscrezioni che circolano sul web ci sono diversi nomi che potrebbero dare vita ad un’edizione stellare.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: spuntano i nomi di Marco Carta e Fabio Testi

Rita Rusic è il primo nome ufficiale tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Insieme all’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori dovrebbero esserci nomi in grado di dare vita a dinamiche molto interessanti. A svelare gli altri concorrenti del Gf Vip è il settimanale Oggi.

“Oggi può anticipare in esclusiva che ci saranno la conduttrice Adriana Volpe, la scrittrice Barbara Alberti e l’attrice Rita Rusic. Ma non solo! Nella casa più spiata d’Italia si metteranno in gioco in cerca di rilancio anche Michele Cucuzza e la showgirl Antonella Elia. Per i più giovani spazio a Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, quest’ultima concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel cast anche Aristide Malnati e Antonio Zequila, in passato già concorrenti dell’Isola dei Famosi”, fa sapere il settimanale come riportato da Dagospia.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, inoltre, nella casa di Cinecittà potrebbe sbarcare anche Marco Carta che, dopo essere stato un naufrago dell’Isola dei Famosi nel 2016, sarebbe pronto a vivere una nuova avventura sotto le telecamere del Gf Vip 4. Secondo quanto riporta Novella 2000, inoltre, nella casa dovrebbe esserci anche Fabio Testi.

Grandi nomi, dunque, per Alfonso Signorini che quando ha accettato la conduzione del reality, aveva promesso al pubblico un cast davvero famoso.